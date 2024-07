Zdravnik o zadnjih urah Shannen Doherty: Bilo je žalostno in čudovito

Igralka Shannen Doherty je pred dnevi izgubila dolgo bitko z rakom. Zvezdnica, ki je odprto govorila o svoji bolezni in zadnjih željah, je umrla obdana s svojimi najdražjimi, o njenih zadnjih urah pa je spregovoril tudi njen zdravnik in dober prijatelj Dr. Lawrence D. Piro. Kot je razkril, je 53-letnica, ki je bila najbolj znana po vlogi Brende v seriji Beverly Hills, 90210, zadnje ure življenja večinoma prespala in se pripravljala na odhod.

Dr. Lawrence D. Piro, onkolog in tesen prijatelj igralke Shannen Doherty, je spregovoril o zadnjih urah igralke, ki je pred dnevi izgubila dolgotrajno bitko z rakom. Razkril je, da je bila 53-letna zvezdnica serije Čarovnice obdana s svojimi najbližjimi in prijatelji, ob tem pa dodal, da je bilo najbolj žalostno to, da še ni bila pripravljena umreti.

Dr. Piro in Shannen Doherty FOTO: Profimedia icon-expand

"Bilo ji je udobno, spala je in se pripravljala na odhod," je povedal za People in pristavil, da ji je skrbno izbrana skupina prijateljev in družinskih članov nudila veliko podpore. "Bilo je mračno in žalostno, a hkrati čudovito in polno ljubezni. Najtežje pri tem je bilo, da ni bila pripravljena oditi, ker je ljubila življenje," je še dodal.

Igralka je bitko z boleznijo izgubila skoraj desetletje po prvi diagnozi, ki jo je dobila leta 2015, dve leti pozneje pa javnosti sporočila, da je rak v mirovanju. Leta 2019 se je bolezen vrnila, Piro pa je dodal, da je njeno stanje zašlo v drugo stran. "Izkazalo se je, da stvari niso tako preproste. Še naprej smo se borili in dodajali vedno več podpore, jo še naprej imeli radi in upali," je povedal in pojasnil, da je bila Doherty velika bojevnica, ki se je še naprej borila z omejenostmi, ki jih je njena bolezen postavljala pred njo, namesto da bi se kar predala.

"To ni bila nikoli niti možnost, saj Shannon ni nikoli tako živela. Tako trdo se je borila in zares ni verjela, da bo kdaj konec, zaradi česar so to verjeli tudi vsi ostali okoli nje. Vsi smo želeli verjeti, da bo res tako," je še povedal zdravnik.