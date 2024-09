Zdravnik, obtožen smrti Matthewja Perryja, ostal brez zdravniške licence

V primeru smrti Matthewja Perryja je bilo pred kratkim obtoženih pet ljudi in medtem ko dva od njih vztrajata pri svoji nedolžnosti, so trije že priznali svojo krivdo. Eden od obtoženih, zdravnik Mark Chavez, se za svoja dejanja močno kesa, na sodišču je že priznal krivdo za distribucijo ketamina zvezdniku. Prav tako se je odločil, da se bo odpovedal svoji zdravniški licenci.

Smrt Matthewja Perryja je skoraj leto dni burila duhove, pred kratkim pa so oblasti obtožile pet oseb, ki naj bi bile krive za zvezdnikovo slovo. A medtem ko dva od vpletenih vztrajata pri svoji nedolžnosti, so trije že priznali krivdo, eden od njih pa je celo pripravljen, da dokaže, kako mu je žal.

Mark Chavez, zdravnik, ki je pri distribuciji ketamina sodeloval z igralčevim osebnim zdravnikom Salvadorjem Plasencio, je na sodišču že priznal svojo krivdo, pripravljen pa se je celo odpovedati svoji zdravniški licenci. "Močno obžaluje. Poskuša narediti vse, kar je v njegovi moči, da popravi krivico, ki se je zgodila. Sodeluje in pomaga tožilcem," je Chavezov odvetnik Matthew Binninger povedal v petek, ko se je 54-letnik pojavil na zaslišanju na sodišču in dodal: "Mojemu klientu ni žal zaradi njegovega zvezdniškega statuse, temveč zato, ker je nekdo, ki se je poskušal ozdraviti, umrl." Sodnik mu je licenco tudi odvzel, a mu dovolil, da ostane na prostosti z varščino v višini 50.000 dolarjev oziroma 45.000 evrov. Obenem so mu odvzeli tudi potni list.

Zdravnik iz San Diega, ki je bil nekoč celo vodja klinike za ketamin, je s tožilci dosegel sporazum o priznanju krivde in obljubil nadaljnje sodelovanje v preiskavi. S pričanjem in informacijami bo pomagal pri preganjanju drugih obtoženih, tudi zdravnika, s katerim je sodeloval pri dobavi ketamina za zvezdnika. Priznal je tudi, da je ketamin z lažnimi recepti dobival iz svoje nekdanje klinike, zaradi svojih dejanj pa bi lahko prejel do 10 let zapora.