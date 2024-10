Zdravnik, vpleten v smrt Matthewa Perryja, priznal krivdo

Dr. Mark Chavez je eden od petih ljudi, ki so bili obtoženi smrti Matthewa Perryja in tretji, ki je priznal krivdo. Zdravnik, obtožen v zvezi s smrtjo zvezdnika serije Prijatelji, je priznal, da je sodeloval pri distribuciji ketamina. Dr. Mark Chavez se je pojavil na sodišču v Los Angelesu, 54-letniku pa grozi do 10 let zapora. Zdravnikov odvetnik Matthew Binninger je po prvem avgustovskem nastopu na sodišču dejal, da je dr. Chavezu izredno žal in da "poskuša narediti vse, kar je v njegovi moči, da popravi napako, ki se je tukaj zgodila". Chavezu naj bi grozilo desetletje zapora, vendar naj bi prejel veliko manj, zaradi priznanja krivde in sodelovanja s tožilci.