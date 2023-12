Zdravniki dejali, da ne bo govorila in hodila, sedaj je na naslovnici modne biblije

22-letna Ellie Goldstein dokazuje, da je v življenju kljub oviram vse mogoče. Manekenka, ki kot prva oseba z Downovim sindromom krasi naslovnico modne biblije Vogue , je pravkar kupila svoj dom v Essexu in pred kratkim izdala knjigo o svojem življenju z naslovom Against All Odds .

"Ko je bila stara pet mesecev, je imela 10-urno operacijo, s katero so ji zaprli luknje v srcu. 10 dni je preživela na intenzivni negi in še en teden na enoti za oskrbovance. Po treh tednih smo jo lahko odpeljali domov in njena drzna in odločna osebnost je začela sijati. Z možem sva se odločila, da jo najprej predstaviva kot Ellie in pustiva dejstvo, da ima Downov sindrom, na stran."

Mama uspešne mladenke se je za BBC spominjala dneva, ko se je Ellie rodila. "Ko se je Ellie rodila, smo bili šokirani, ko smo izvedeli, da ima Downov sindrom. Zdravniki so rekli, da ne bo nikoli hodila ali govorila, medicinska sestra pa je predlagala, da bi jo morda želeli pustiti v bolnišnici. Težko sem sprejela njeno diagnozo in se z njo povezala," je priznala Yvonne Goldstein .

Kljub postavljeni diagnozi je Ellie hitro pričela dokazovati, kaj vse zmore. Z 18 meseci je shodila in pričela govoriti, do tretjega rojstnega dneva pa je tudi že znala brati. "Ko je bila najstnica, smo se odločili, da Ellie povemo, da ima Downov sindrom. Bili smo živčni zaradi njene reakcije in ji pokazali posebno knjigo, vendar je ves čas govorila: 'Ne izgledam tako. Jaz sem jaz.' Skrbelo me je, da bo to zrušilo njeno samozavest, a ni," se je spominjala njena mama.

Leta 2018 je Ellie dobila glavno vlogo v oglasu in tako se je začela njena kariera. "Ellie me še vedno resnično šokira, preprosto obožuje kamero in pozornost, prav vidim, kako zelo uživa in jo obožuje, in zaradi tega je vse to vredno."