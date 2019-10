'Zdravniki so mi rekli, naj se pripravim na smrt'

47-letna igralka Selma Blair , ki je pred več kot letom dni prejela potrjeno diagnozo, da ima mutliplo sklerozo, od takrat redno govori in piše o svoji bitki s to, zaenkrat, neozdravljivo boleznijo, na družbenih omrežjih pa pogosto objavlja fotografije, s katerimi dokumentira razvoj in potek bolezni. Doslej je že delila posnetke, na katerih je vidno, kako je hitro napredujoča bolezen prizadela tako njene motorične kot retorične sposobnosti, pred kratkim pa se je javnosti prikazala tudi v popolnoma drugačni podobi in sicer s pobrito glavo.

Kot je pojasnila na konferenci v New Yorku, so ji zdravniki po enem od nedavnih pregledov povedali, naj sprejme dejstvo, da ne bo več dolgo živela. Zaradi te informacije se je odločila preizkusiti vse opcije in pristala na zdravljenju s presaditvijo matičnih celic, pri katerem je kemoterapija neizogibna. ''Opozorili so me, zato sem se začela pripravljati na smrt. To sem razložila tudi svojemu osemletnemu sinu, ki je želel, da me v primeru smrti kremirajo. Prestala sem več kemoterapij kot pacienti z rakom, matične celice pa so mi pomagale, da sem preživela,'' je dejala Selma.