Zdravstveno stanje Krunoslava Kića Slabinca se je znova poslabšalo

Krunoslav Slabinacje bil konec julija operiran na srcu, okrevanje po sicer uspešnem posegu pa žal ni šlo povsem po načrtih. Priljubljeni hrvaški pevec je bil po operaciji nekaj časa v umetni komi na intenzivni enoti zagrebškega kliničnega centra, saj sta bila še dva dodatna posega za njegov organizem prenaporna. Sedaj pa je prišlo do novih zapletov. Zaradi novonastalega vnetja pljuč in infekcije, je postopek odvajanja od respiratorja, na katerega je priključen, prekinjeno. Zdravniki so za hrvaške medije povedali, da trenutno ni mogoče predvideti, kakšen bo rezultat zdravljenja slavonskega glasbenika. 76-letniku so poleti med posegom vstavili tri srčne obvode, od takrat je uspešno okreval, v teh dneh pa je javnost dosegla novica, da je njegovo zdravstveno stanje spet slabše. Slabinac se ves ta čas nahaja na intenzivni enoti, priklopljen je na respirator. Dr. Hrvoje Gašparović, ki je glasbeno legendo tudi operiral je povedal, da je operacijo sicer uspešno prestal, vendar je vse skupaj zapletla njegova prekomerna teža, zaradi katere prsna kost po operaciji ni celila tako kot bi bilo potrebno. Okrevanje je potekalo izredno počasi, vendar je v nekem trenutku kazalo na bolje. Pred tremi tedni so zdravniki pričeli s postopnim odvajanjem od respiratorja, kar je dolgotrajni proces. Na žalost pa so se zadeve zaradi vnetja pljuč zapletle. Situacija pa je otežena tudi zaradi trenutne epidemije koronavirusa.