Zdravstveno stanje Toma Sizemora se ne izboljšuje: Zanj ni več upanja

"Zdravstveno stanje Toma Sizemora se ne izboljšuje," je sporočil njegov tiskovni predstavnik za medije Charles Lago . "Zdravniki so družino obvestili, da ni več upanja zanj," je še povedal in dodal, da je odločitev o tem, ali ga bodo odklopili z aparatov ali ne, sedaj v rokah svojcev, ki v teh težkih trenutkih prosijo za spoštovanje zasebnosti.

Lago je pred dnevi javnost seznanil s tem, da je igralec, najbolj znan po vlogi v filmu Reševanje vojaka Ryana, zaradi možganske anevrizme v kritičnem stanju. "Trenutno je v komi na intenzivnem oddelku," je še dejal. Zvezdnika so 18. februarja našli nezavestnega v njegovem domu v Los Angelesu. Po podatkih tabloida TMZ je doživel možgansko kap. Nekdo v njegovem gospodinjstvu ga je našel in poklical reševalce. Ti so se hitro odzvali na klic na pomoč, zvezdnik pa je bil prepeljan v lokalno bolnišnico, kjer so njegovo stanje označili za kritično.