'Že dolgo nisi kuhala za nas, nazadnje pred dvema nočema čarovnic'

Kim Kardashian je namreč za revijo Interview opravila pogovor s svojo prvorojenko in jo med drugim vprašala, kako ocenjuje njeno kuhanje. 11-letnica ji je odvrnila, da že dolgo ni kuhala za svoje otroke, nazadnje pred dvema nočema čarovnic. Takrat je Kim za štiri otroke pripravila testenine s sirom, pohanega piščanca in koruzni kruh.

"Znam pripraviti le en obrok, a je ta en obrok dober?" je hčerko vprašala Kim. North je odgovorila pritrdilno in dodala, da njena mama zna "zelo dobro" pripraviti "kumarice in sol". In če bi morala mala North izbrati en obrok, ki bi ga jedla do konca življenja, bi to bile prav kumarice in sol. Ali pa čebula.

Da Kim ni ljubiteljica kuhanja, je potrdila tudi njena mlajša hčerka Chicago West, ki je nekoč na vprašanje, kaj njena mama najboljše skuha, odgovorila: "Mama ne kuha, ima kuharja."