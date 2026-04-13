'Že jutri bi imela še enega otroka z Bezosom'

Pravijo, da za določene stvari nikoli ni prepozno in da je vse izvedljivo, če si le dovolj močno želiš. Morda se bo to izpolnilo tudi v primeru Lauren Sánchez Bezos, ki je v enem od nedavnih intervjujev izjavila, da bi si želela še enega otroka. Nagrajena novinarka in televizijska osebnost, ki se je lani poročila z Jeffom Bezosom, jih sicer šteje že 56, njen dragi pa 62, a zanjo očitno to ni ovira.
"Otroka z Jeffom bi imela že jutri," je dejala v intervjuju za The New York Times. Seveda se je takoj pojavilo vprašanje, ali je žena ustanovitelja Amazona že noseča, a so njeni tiskovni predstavniki to zanikali. Zvezdnica si kljub temu, da imata z možem, s katerim sta se poročila lani, veliko družino, ki šteje kar sedem otrok, želi še enega potomca.
Lauren in Jeff skupaj sicer nimata otrok, a sta oba že večkrat postala starša. Podjetnik ima štiri otroke, tri sinove in hčerko iz prejšnjega zakona z MacKenzie Scott, njegova sedanja žena pa ima sina Nikka, starega 25 let, iz zveze z nekdanjim fantom Tonyjem Gonzalesom, ter 19-letnega sina Evana in 18-letno hčerko Ello iz zakona z nekdanjim možem Patrickom Whitesellom.
Na njuni zvezdniški poroki, ki je 27. junija 2025 potekala v Benetkah, so se združili vsi in za mladoporočenca pripravili čustvene govore. "Najlepši trenutek je bil, ko so imeli vsi otroci govore. Tako Jeffovi kot tudi moji otroci. Celo eden mojih otrok, ki je disleksik – in mi dovoli, da o tem govorim – je šel na oder in govoril o trenutku, ki je bil zanj izredno pomemben, sama pa nisem imela pojma, kaj bo povedal," je bila iskrena v intervjuju za oddajo Today, v katerem je tudi razkrila, da je Evan govoril o trenutku, ko mu je v četrtem razredu uspelo napisati prvi samostojni stavek. Ta stavek je Lauren uokvirila in obesila v njuni kuhinji.
