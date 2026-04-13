Tuja scena

'Že jutri bi imela še enega otroka z Bezosom'

Los Angeles, 13. 04. 2026 12.28 pred eno minuto 2 min branja 0

K.A.
Lauren Sánchez Bezos si želi še otrok. 56-letna žena ustanovitelja Amazona bi jih imela že kar jutri, je izjavila v nedavnem intervjuju. Trenutno sicer še ni noseča, z Jeffom Bezosom prav tako nimata še skupnih otrok, sta pa oba že večkrat postala starša. Na njuni lanskoletni poroki ju je spremljalo vseh sedem potomcev, tako da je njuna družina že zdaj, brez novorojenčka, precej velika.

Pravijo, da za določene stvari nikoli ni prepozno in da je vse izvedljivo, če si le dovolj močno želiš. Morda se bo to izpolnilo tudi v primeru Lauren Sánchez Bezos, ki je v enem od nedavnih intervjujev izjavila, da bi si želela še enega otroka. Nagrajena novinarka in televizijska osebnost, ki se je lani poročila z Jeffom Bezosom, jih sicer šteje že 56, njen dragi pa 62, a zanjo očitno to ni ovira.

Lauren Sanchez Bezos si želi otroka z Jeffom Bezos .
Lauren Sanchez Bezos si želi otroka z Jeffom Bezos .
"Otroka z Jeffom bi imela že jutri," je dejala v intervjuju za The New York Times. Seveda se je takoj pojavilo vprašanje, ali je žena ustanovitelja Amazona že noseča, a so njeni tiskovni predstavniki to zanikali. Zvezdnica si kljub temu, da imata z možem, s katerim sta se poročila lani, veliko družino, ki šteje kar sedem otrok, želi še enega potomca.

Preberi še Lauren Sanchez delila utrinke iz zakulisja poroke z Jeffom Bezosom

Lauren in Jeff skupaj sicer nimata otrok, a sta oba že večkrat postala starša. Podjetnik ima štiri otroke, tri sinove in hčerko iz prejšnjega zakona z MacKenzie Scott, njegova sedanja žena pa ima sina Nikka, starega 25 let, iz zveze z nekdanjim fantom Tonyjem Gonzalesom, ter 19-letnega sina Evana in 18-letno hčerko Ello iz zakona z nekdanjim možem Patrickom Whitesellom.

Zaljubljenca sta se lani poročila na zvezdniški poroki.
Zaljubljenca sta se lani poročila na zvezdniški poroki.
Na njuni zvezdniški poroki, ki je 27. junija 2025 potekala v Benetkah, so se združili vsi in za mladoporočenca pripravili čustvene govore. "Najlepši trenutek je bil, ko so imeli vsi otroci govore. Tako Jeffovi kot tudi moji otroci. Celo eden mojih otrok, ki je disleksik – in mi dovoli, da o tem govorim – je šel na oder in govoril o trenutku, ki je bil zanj izredno pomemben, sama pa nisem imela pojma, kaj bo povedal," je bila iskrena v intervjuju za oddajo Today, v katerem je tudi razkrila, da je Evan govoril o trenutku, ko mu je v četrtem razredu uspelo napisati prvi samostojni stavek. Ta stavek je Lauren uokvirila in obesila v njuni kuhinji.

Coachella, olimpijske igre vplivnežev: 'Grozni so'

bibaleze
Portal
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
To pesem je Alya zapela na svojem prvem nastopu
To pesem je Alya zapela na svojem prvem nastopu
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026: zakaj tolikšne razlike?
Zakaj so ti slovenski izdelki nenadoma povsod? Razkrivamo jih 12
Zakaj so ti slovenski izdelki nenadoma povsod? Razkrivamo jih 12
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno posebno presenečenje
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
