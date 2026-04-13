'Že jutri bi imela še enega otroka z Bezosom'

Pravijo, da za določene stvari nikoli ni prepozno in da je vse izvedljivo, če si le dovolj močno želiš. Morda se bo to izpolnilo tudi v primeru Lauren Sánchez Bezos, ki je v enem od nedavnih intervjujev izjavila, da bi si želela še enega otroka. Nagrajena novinarka in televizijska osebnost, ki se je lani poročila z Jeffom Bezosom, jih sicer šteje že 56, njen dragi pa 62, a zanjo očitno to ni ovira.

"Otroka z Jeffom bi imela že jutri," je dejala v intervjuju za The New York Times. Seveda se je takoj pojavilo vprašanje, ali je žena ustanovitelja Amazona že noseča, a so njeni tiskovni predstavniki to zanikali. Zvezdnica si kljub temu, da imata z možem, s katerim sta se poročila lani, veliko družino, ki šteje kar sedem otrok, želi še enega potomca.

Lauren in Jeff skupaj sicer nimata otrok, a sta oba že večkrat postala starša. Podjetnik ima štiri otroke, tri sinove in hčerko iz prejšnjega zakona z MacKenzie Scott, njegova sedanja žena pa ima sina Nikka, starega 25 let, iz zveze z nekdanjim fantom Tonyjem Gonzalesom, ter 19-letnega sina Evana in 18-letno hčerko Ello iz zakona z nekdanjim možem Patrickom Whitesellom.

