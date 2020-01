Njen videz se je pravzaprav ves čas izpopolnjeval, saj je sprva imela zgolj pernato pahljačo in nekaj draguljev. Zdaj pa z raznimi dodatki ne skopari in si privošči v stilu slogana "tem več – tem boljše".

"Predirajoča rdeča šminka, vranje črni lasje in pričeska ter obleke, ki jih nosim, mi laskajo. Imam svojstven slog, ki ga nisem opustila dvajset let, saj menim, da moramo vsi ostati zvesti sebi, da imamo potreben pogum in samozavest," je prepričana.

Dita v valentinovi predstavi Burlesque: Strip Strip Hooray v The House of Blues v Los Angelesu.

A očitno se tudi sama ne počuti najbolje, če nekdo skuša spreminjati, kar je ustvarila sama. "Zelo mi je nelagodno, če me na fotoseansi nekdo hoče drugače obleči, da moram stopiti iz svoje cone udobja. Nekaj časa vzame, da se naučiš, a nikoli te ne smejo siliti, da si videti na določen način, ki te ne osrečuje. Ne spreminjajte se za nikogar. Vsi imamo prijatelja ali partnerja, ki kdaj reče 'raje te vidim z več ali manj ličil' ali v določeni opravi. A vse, kar šteje, je, da ostanete pri tistem, v čemer se počutite najbolj srečne," ženskam svetuje lepotica.

Burleskni ples, ki se je razvil v 30. letih prejšnjega stoletja in je bil nekakšen prednik današnjega striptiza, je bil sprva priložnost za moške, da so lahko bolščali v gole ženske in videli kaj gole kože, če je morda niso imeli možnosti videti doma. Danes, kot priznava Dita, pa je njeno občinstvo večinoma LBGTQ ali žensko, moške pa v glavnem pripeljejo ženske.

"Ni pomembno, kakšnih oblik smo, vsi smo čudoviti, sama cenim lepoto vseh vrst. Ni treba, da si ves čas lepo oblečen, da bi bil videti dobro. Ko postajaš starejši, te naenkrat ni več strah, da govoriš, kar misliš in poveš ljudem, da ti nekaj ni všeč. V dvajsetih, ko sem začela pozirati, sem podpisala marsikateri papir, ki ga ne bi smela, izkoristili so mojo naivnost, a živiš in se učiš. Že kot otrok sem bila sramežljiva in še vedno mi je nerodno, lahko sem Dita Von Teese, a sem tudi mala Heather Sweet iz Michigana. Vedno pokažite ljudem, kdo ste v resnici, če ste seveda dobra oseba," je razmišljanje zaključila lepotica.