Že več kot dve leti se drži stroge veganske diete

Za fotografe je poziral ob svojem kolegu Louisu Walshu , s katerim sta skupaj v ekipi sodnikov v britanskem glasbenem šovu X Factor, poleg je bil tudi gostitelj Dermot O'Leary in prejemnica nagrade Child of Courage, Jaydee-Lee Dummett . Oboževalci so hitro opazili, da je Simonov obraz videti bolj vitek kot prej, poudarili pa so tudi, da ima bolj izklesano telo.

Slavni glasbeni producent Simon Cowell se je pred kratkim udeležil podelitve nagrad Pride of Britain, ki jo prejmejo ljudje, ki so po mnenju britanskega tabloida The Mirror pomagali izboljšati svet. 60-letni Simon je bil na rdeči preprogi videti v zelo dobri formi, saj je očitno izgubil kar nekaj kilogramov.

Simon pa ni prav nič sramežljiv glede svoje preobrazbe in zasluge dodeljuje strogi veganski dieti in izogibanju sladkorja. Za Best magazine je razkril, da je iz svojega jedilnika odstranil določeno hrano in vanj vključil več zelenjave. "Sploh ni težko," je povedal o izogibanju nezdravi hrani. "V Los Angelesu sem spoznal zdravnika, ki mi je povedal, da moram z jedilnika odstraniti mastno hrano in določene pijače." Dodal je, da je že po nekaj tednih opazil razliko. "Prvih nekaj tednov je bilo težko, potem si sladkorja sploh nisem več želel. Našel pa sem tudi odlično brezglutensko pivo, kar je še en plus," je pripovedoval in zaključil, da pa ni vedno lahko in da še posebej trpi, ko se njegov sin pred njim masti s pico.

Simon se je za spremembo odločil leta 2017, ko je sredi noči padel po stopnicah in se ustrašil za lastno zdravje.