Evina iskrena izpoved: Vrniti se na delo, je bilo težko

Ameriška zvezdnica Eva Longoria Baston s sinom Santiagom, ki je pred dnevi praznoval prvi rojstni dan, krasi naslovnico revije Parents (Starši). V intervjuju je med drugim spregovorila, kako se ji je življenje spremenilo, odkar je postala mama in kako ji uspeva krmariti med materinstvom in kariero.

Eva Longoria, poročena Baston, je 19. junija lani postala mamica. Za avgustovsko številko revije Parents (Starši) je spregovorila o tem, kako se ji je življenje po rojstvu sina spremenilo v vseh pogledih. S svojim prvorojencem Santiagom, ki je dopolnil eno leto, krasi tudi naslovnico revije, na kateri sta oba videti presrečna. Medtem ko ona nosi čudovito rumeno obleko brez naramnic, ima njen nasmejani sinček oblečen bel bodi z dolgimi rokavi. ''Že samo vrniti se na delo, je bilo težko. Potem še dojenje med delom, je bilo težko, pravočasno načrpati mleko in hraniti ter spanje in ne spanje,'' je dejala Eva, a še pristavi: ''To delaš in narediš.'' Eva se je za razliko od drugih mamic na delo vrnila že po dveh mesecih po porodu. Pri tem se dobro zaveda, da je to odvisno tudi od otroka, saj so si med seboj zelo različni in da je posledično tudi dinamika med starši in otrokom drugačna, kar povsem spoštuje.

44-letna igralka s ponosom pove, da je Santiago zelo priden in nezahteven dojenček, kar njej in njenemu možu Joseju Pepeju Bastonustarševstvo zelo olajša: ''Zdrav, nasmejan in ljubek je, spi in je.'' Že res, da je Santi, kot ga ljubkovalno kličejo domači, dopolnil komaj eno leto, ampak njegova mamica, ki je tudi ena od ustanoviteljic gibanja Time's Up (Konec je), katerega namen je boj proti spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu po vseh ZDA, ne zapravlja časa, da bi mu pokazala pomen le-tega. ''Čutim, da je danes še večji pritisk, da na tem svetu vzgojiš dobrega človeka in da se ob tem prepričaš, da bo razumel enakopravnost in feminizem. Vendar ne gre za to, da otroku samo govoriš o tem, gre za to, da mu to v vsakdanjem življenju tudi pokažeš.''

