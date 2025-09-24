Svetli način
Želel je vročiti sodne dokumente Taylor Swift, pa so ga aretirali

Leawood, 24. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Sodni vročevalec Justin Lee Fisher je bil aretiran na posestvu Travisa Kelceja v Kansasu med poskusom vročitve sodnih dokumentov športnikovi zaročenki Taylor Swift, ki je vpletena v pravni spor med igralcema Blake Lively in Justinom Baldonijem. Zvezdnica naj bi po poročanju Baldonijeve ekipe sprva pristala na pričanje, ki naj bi se predvidoma na sodišču začelo prihodnjega marca. Tuji viri pa zdaj zatrjujejo, da je 35-letnica sodelovanje odklonila.

Na posestvu Travisa Kelceja je prišlo do velike zmede. Medtem ko je sodni vročevalec poskušal vročiti sodne dokumente njegovi zaročenki Taylor Swift v imenu Justina Baldonija, je bil moški med opravljanjem svoje naloge aretiran.

Taylor Swift
Taylor Swift FOTO: Profimedia

Do divjega incidenta je prišlo pred dnevi, ko so moškega po imenu Justin Lee Fisher prijeli na posestvu zvezdnika ameriškega nogometa v Leawoodu v Kansasu. Po poročanju TMZ-ja je bil Fisher obtožen, da je preskočil ograjo zasebne rezidence v zasebni soseski. Aretirali naj bi ga 15. septembra ob 2. uri zjutraj.

Preberi še Sporočila med Taylor Swift in Blake Lively bi lahko javno objavili

Pevka se je v začetku letošnjega leta znašla v pravnem boju med igralko Blake Lively in njenim soigralcem Baldonijem. Baldoni je trdil, da se je med snemanjem filma Konča se z nama v New Yorku ostro sprl z Blake, zato naj bi se kasneje na sestanku pojavila njen mož Ryan Reynolds in tedaj najboljša prijateljica Taylor. Slednja naj bi se sicer med dramo počutila zmanipulirano s strani igralke, s katero naj bi bili od takrat sprti, kljub dolgoletnemu prijateljstvu.

Baldonijeva stran namreč po poročanju tujih medijev trdi, da je bila pevka o incidentu pripravljena pričati, odvetniki Swiftove pa naj bi nekaj dni pred incidentom poslali pismo sodniku, v katerem naj bi trdili, da 35-letnica pri sodni obravnavi ne bo sodelovala.

Blake Lively in Justin Baldoni
Blake Lively in Justin Baldoni FOTO: AP

Spomnimo, Blake Lively je decembra 2024 vložila tožbo proti igralcu in režiserju Justinu Baldoniju, v kateri ga obtožuje spolnega nadlegovanja ter poskusa uničenja njenega ugleda. Baldoni, ki vse očitke odločno zavrača, je v odgovor sprožil kar 339 milijonov evrov težko tožbo proti Livelyjevi in njenemu možu zaradi domnevnega izsiljevanja in obrekovanja. Sodnik je Baldonijev zahtevek sicer zavrnil, javni sodni proces pa se bo na sodišču predvidoma začel marca 2026.

Taylor Swift Blake Lively Justin Baldoni Tožba Sodišče
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
24. 09. 2025 08.45
+2
keri ameriški štosi! Ali bodo posneli film po tem dogodku?
ODGOVORI
2 0
