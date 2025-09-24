Želel je vročiti sodne dokumente Taylor Swift, pa so ga aretirali

Na posestvu Travisa Kelceja je prišlo do velike zmede. Medtem ko je sodni vročevalec poskušal vročiti sodne dokumente njegovi zaročenki Taylor Swift v imenu Justina Baldonija , je bil moški med opravljanjem svoje naloge aretiran.

Do divjega incidenta je prišlo pred dnevi, ko so moškega po imenu Justin Lee Fisher prijeli na posestvu zvezdnika ameriškega nogometa v Leawoodu v Kansasu. Po poročanju TMZ-ja je bil Fisher obtožen, da je preskočil ograjo zasebne rezidence v zasebni soseski. Aretirali naj bi ga 15. septembra ob 2. uri zjutraj.

Pevka se je v začetku letošnjega leta znašla v pravnem boju med igralko Blake Lively in njenim soigralcem Baldonijem. Baldoni je trdil, da se je med snemanjem filma Konča se z nama v New Yorku ostro sprl z Blake, zato naj bi se kasneje na sestanku pojavila njen mož Ryan Reynolds in tedaj najboljša prijateljica Taylor. Slednja naj bi se sicer med dramo počutila zmanipulirano s strani igralke, s katero naj bi bili od takrat sprti, kljub dolgoletnemu prijateljstvu.

Baldonijeva stran namreč po poročanju tujih medijev trdi, da je bila pevka o incidentu pripravljena pričati, odvetniki Swiftove pa naj bi nekaj dni pred incidentom poslali pismo sodniku, v katerem naj bi trdili, da 35-letnica pri sodni obravnavi ne bo sodelovala.