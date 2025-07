Želel nazdraviti z oboževalko, namesto tega zgrmel z odra

Po družbenem omrežju TikTok je zaokrožil posnetek, na katerem je moč videti, kako je raper Post Malone zgrmel z odra. Glasbenik je nastopal v Arizoni, med skladbo Pour Me a Drink pa se je sprehodil do roba odra, kjer je želel nazdraviti z oboževalko v prvi vrsti.

Ko je stopil na rob odra, se je pod njim odlomil del konstrukcije, večkratni grammyjev nominiranec pa je skupaj z elementom padel na tla. "A je v redu?" so se v komentarjih pod posnetkom spraševali oboževalci in se jezili, češ kdo je ustvaril takšen oder.

To ni prvič, da je glasbenik, ki se k sreči ni huje poškodoval, padel med nastopom. Leta 2022 na odru ni videl luknje, se spotaknil in padel, zaradi bolečine pa za nekaj trenutkov prekinil koncert. Kasneje je zaradi padca poiskal celo zdravniško pomoč, kjer so mu priskrbeli protibolečinske tablete.