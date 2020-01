Želela je upodobiti Wonder Woman: Predolgo sem odlašala

Potem, ko je pretekli konec tedna priljubljena igralkaJennifer Anistonprejela nagrado SAG (nagrade igralskega ceha, ki jih vsako leto podelijo članom združenja filmskih in televizijskih igralcev, op. a.) je medije zanimalo, kaj vse še želi doseči v svoji karieri. Pri Fox News so tako zapisali, da je 50-letnica ob tem razkrila svojo skrito željo: "Želela sem stopiti v čevlje stripovske junakinje Wonder Woman, vendar sem predolgo odlašala."