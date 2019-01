Želela 'le' prijateljstvo, a vseeno dobila milijonsko 'odpravnino'?

Fergie je večkrat v javnosti poudarila, da ob ločitvi ni želela ničesar, le prijateljstvo s kraljico, ter da se je zavedala, da bo po ločitvi morala začeti delati. Zdaj pa britanski mediji pišejo, da je bilo drugače. Ob ločitvi naj bi dobila več kot dva milijona evrov, v to so vključen sklad za hčerki, denar za novo hišo ter kar nekaj gotovine. Poleg tega je kraljeva družina poskrbela za zasebno šolanje deklic ter mesečno žepnino.

Sarah Ferguson oziroma kot ji mnogi rečejo Fergie, je bila s sinom kraljice Elizabete II. , princem Andrewom , vojvodo yorškim, poročena med letoma 1986 in 1996, v zakonu pa sta se jima rodila dve hčerki, princesa Beatrice Yorška in princesa Eugenie Yorška .

A očitno to ni bilo dovolj, saj je bila vojvodinja večkrat na pragu stečaja, je bil kljub ločitvi, Andrew tisti, ki ji je vedno pomagal. Leta 2010 se je zapletla v najhujši škandal dotlej, kajti novinar pod krinko, ki se je predstavljal kot finančnik, jo je posnel, ko je dejal, da mu za pol milijona funtov lahko uredi dostop do nekdanjega. Seveda je posnetek prišel v javnost in njen 'izgovor' je bil, da je izjavo podala v vinjenem stanju.

Čeprav je bila kraljeva družina razjarjena, prav tako tudi angleško prebivalstvo, pa ji je Andrew odpustil tudi to. V bistvu nekdanja zakonca nekako nikoli šla narazen in si še dolgo po ločitvi delita dom. Pred časom je izjavila tudi, da sta z Andrewom 'najsrečnejši ločeni par na svetu'.