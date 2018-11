'Želela sem zapustiti Baracka'

Nekdanji predsednik ZDA, Barack Obama, in nekdanja prva dama, Michelle Obama , sta poročena že 26 let. Svojo ljubezen sta zapečatila leta 1992 in čeprav je njun zakon navzven vedno deloval popoln, sta doživela nekaj pretresljivih trenutkov, zaradi katerih je bilo nadaljevanje njune skupne zakonske poti na trhlih tleh.

Michelle in Barack Obama sta se znašla na vrtiljaku mešanih občutkov, potem ko sta večkrat poskušala zanositi, a jima to po naravni poti nikakor ni uspelo. Ko sta se končno razveselila novice, da Michelle pričakuje otroka, je ta čez šest tednov splavila. Sledili so čustveni vzponi in padci, stvari pa so se stopnjevale tudi v času Barackovega predsednikovanja: ''Vse to govorim zato, ker poznam veliko mladih parov, ki se borijo za obstoj svojega razmerja, se prepirajo, jim ne gre in se zatekajo k razmišljanju, da je z njimi nekaj narobe. Vsem takšnim parom želim sporočiti, da morata tudi Michelle in Barack Obama, ki imata za seboj izjemen zakon in se še vedno ljubita, delati na svojem zakonu. Zaradi tega sva večkrat obiskala tudi zakonskega terapevta.''