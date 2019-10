Želi na dvojni zmenek s Codyjem Simpsonom in Miley Cyrus

Tuji mediji že nekaj časa poročajo, da sta glasbenik Cody Simpson in glasbenica Miley Cyrus v razmerju. Tako dokazujejo tudi njune številne objave na družbenih omrežjih, saj velikokrat z oboževalci delita skupne fotografije in posnetke, kako prosti čas preživljata v družbi drug drugega. Očitno pa so govorice in objave našle pot tudi do glasbenika Justina Bieberja, saj je Codyja povabil na dvojni zmenek.