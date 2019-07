'Želim postati močna, čudovita in neustrašna ženska'

Glasbenica je svoj zadnji albumu Thank U, Next okronala za najbolj čustven in oseben album do sedaj. Odločila se je za turnejo, ki vključuje vsakodnevne nastope v 40 državah, kjer vsak večer poje o svojih občutkih in življenju. "Odločila sem se za turnejo, ampak težko je peti pesmi, ki govorijo o še svežih ranah," je pevka povedala o svojih nastopih in dodala:"Pesmi so zabavne in nočem jih narediti nekaj, kar niso. Ampak v resnici imajo veliko globlji pomen, kot se zdi na prvi pogled." Priznala je, da na turnejah vedno veliko joka, hkrati pa ima slabši imunski sistem in vedno zboli.

26-letna pevka, ki živi svoje sanje in je ena od najbolj uspešnih v glasbeni industriji, ima za sabo kar nekaj razburljivih let. Najbolj jo je zaznamovalo leto 2017, ko se je med njenim koncertom v Manchestru zgodil teroristični napad, v katerem je umrlo 23 ljudi. Po nesreči je prekinila turnejo in se odločila,da preden spet poje na velikih odrih, zapoje v Manchestru. Poklonila se je vsem, ki so preživeli in družinam, ki so žalovale.