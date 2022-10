Žena Adama Levina v zaodrju koncerta njegove skupine

Behati Prinsloo in Adam Levine sta v dobrih medsebojnih odnosih, kljub temu da so pred dnevi v medijih objavili pevčeva tekstovna sporočila vplivnicam, s katerimi je flirtal in naj bi celo prevaral svojo nosečo ženo. Manekenko so v podpori možu in njegovi skupini opazili v zaodrju koncerta v Las Vegasu, to pa je bil prvi koncert skupine po izbruhu škandala in govoric o nezvestobi.

Adam Levine, pevec skupine Maroon 5, je prvič po škandalu s spogledljivimi sporočili stopil na oder, v zaodrju pa naj bi mu družbo delala tudi noseča žena Behati Prinsloo, s katero pričakujeta tretjega otroka. 34-letnica naj bi svojemu možu izkazala podporo in tako jasno izrazila, da moža kljub njegovim grehom ne namerava zapustiti. icon-expand Adam Levine na koncertu v Las Vegasu. FOTO: Profimedia Skupina je nastopila na dobrodelnem dogodku, ki ga je organiziral nekdanji košarkar Shaquille O'Neal, udeležili pa so se ga slavni povabljenci, kot so nogometaš Rob Gronkowski, manekenka Camille Kostek, vplivnež Logan Paul in raper Flavor Flav. Prireditelj je pevca pred zlobnimi jeziki branil že ob izbruhu škandala, podporo pa mu je v svojem govoru ponovno izrazil tudi na odru prireditve. PREBERI ŠE Vplivnica o aferi s poročenim pevcem: Sina hoče poimenovati po meni "Z Adamom sva že dalj časa prijatelja, sam pri sebi pa si vedno rečem, da nočem biti hinavec," je v govoru dejal nekdanji košarkar lige NBA, ki je bil med letoma 2002 in 2011 poročen s Shaunie Henderson. "Tudi sam nisem bil najboljši mož na svetu in zato, ker mi sedaj gre dobro, še ne pomeni, da imam pravico, da blatim druge ljudi. On je dobra oseba, posveča se otrokom in vedno je bil tak. Srečen sem zanj in želim mu vse dobro," je še dodal legendarni košarkar, ki se je tako navezal na škandal, ki je izbruhnil pred dnevi. PREBERI ŠE Adam Levine zanikal razmerje z vplivnico, a priznal: Prestopil sem mejo Drama se je začela le dan za tem, ko je Behati Prinsloo na družbenem omrežju objavila nosečniške fotografije, s katerimi je potrdila, da s pevcem Adamom Levinom pričakujeta tretjega otroka, ko se je na TikToku oglasila vplivnica, ki je dejala, da je imela s poročenim zvezdnikom približno eno leto afero. Pred dvema mesecema sta izgubila stike, nato pa se ji je Adam nedavno znova oglasil in ji dejal, da želi tretjega otroka poimenovati po njej. Sumner je ob razkritju skrivnega razmerja dejala, da zgodbe ni želela deliti javno, a jo je v to prisilil prijatelj, ki je njene posnetke, ki dokazujejo afero, želel prodati tabloidu. Levine je pozneje v izjavi, ki jo je delil na družbenem omrežju Instagram, priznal, da je prekoračil mejo, a je zanikal, da je imel z njo afero. Kljub obtožbam pa se je 34-letna manekenka odločila, da bo svojemu možu stala ob strani in tako ohranila družino, ki se bo kmalu povečala.