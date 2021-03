Žena Aleca Baldwina svetu predstavila hčerko Lucio

"Tako sva zaljubljena v najino hčerko Lucio. Tako kot tvoji bratje in sestre si tudi ti uresničenje sanj," je ob novi hčerkini fotografiji na Instagramu zapisala presrečna mamica Hilaria. Lucia je špansko ime in je italijanskega izvora, ki pomeni ''luč, svetloba''.

Spomnimo, da sta se slavna zakonca pred slabimi šestimi meseci razveselila sina Eduarda ''Eduja'' Paa Lucasa. 62-letni igralec Alec in 37-letna Hilaria imata poleg Eduarda še dve leti in pol starega Romea Alejandra Davida, 4-letnega Leonarda Angela Charlesa, pet let in pol starega Rafaela Thomasa in 7-letno hčerko Carmen Gabrielo. Alec ima iz prejšnjega zakona z igralko Kim Basinger še 25-letno hčerIreland.