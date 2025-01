Žena Anžeta Kopitarja o požarih v Los Angelesu: Ves čas je prisotna panika

Vrtoglave zvezdniške donacije se kar kopičijo. Sklad skupine Metallica je gasilcem za gašenje in obnovo namenil pol milijona dolarjev, kar dva in pol milijona jim je namenila Beyonce, tudi njena mama je ostala brez doma, Jamie Lee Curtis, ki je tudi sama morala zapustiti svoj dom, pa milijon. Tudi drugi zvezdniki pomagajo vsak na svoj način, Halle Berry je za tiste, ki so v ognju izgubili vse, izpraznila svojo omaro in poziva kolege, naj storijo isto, prav tako Sharon Stone, Jennifer Gardner, ki je v požaru izgubila prijatelja, skrbi za obroke za gasilce in evakuirane prebivalce, tudi Jay Leno. Brez enega od svojih domov je ostala tudi Paris Hilton, ki pa je tudi s svojo fundacijo zbrala slab milijon in rešila kužka.

Družina našega najslavnejšega hokejista Anžeta Kopiterja živi v Los Angelesu, le slabih 30 kilometrov proč od požarišč, v zraku so saje. "Ves čas je prisotna panika. Pravijo, da se vetrovi spreminjajo, izdajajo opozorila, telefoni ves čas zvonijo. Bili smo v pripravljenosti, Anže je moral igrati, bili smo vsi panični, otroci so bili panični, ampak smo lahko srečni, da se nam zaenkrat še nič ni zgodilo," je povedala žena hokejista, Ines Kopitar, in dodala: "Ponoči se zbujamo in gledamo, ali se požar približuje ali se ne. Enkrat so poslali napačno opozorilo, da se moramo takoj evakuirati. Otroka sta bila na treningu in jaz sem doma pakirala stvari, ki sploh niso bile pomembne. V tisti paniki sploh ne veš, kaj bi vzel in ne veš, kaj je pomembno in kaj ni. Imamo tudi par družin, ki so izgubile vse in jim poskušamo pomagati."