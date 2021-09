Žena Bama Margere vložila zahtevo za skrbništvo nad sinom

Nicole Boyd , žena zvezdnika resničnostnega šova in filmov Jackass Bama Margere , je v Los Angelesu na sodišču vložila zahtevo za dodelitev polnega skrbništva nad njunim sinom. Zanimivo je, da hkrati s tem zahtevkom, ni vložila še vloge za ločitev, Margeri pa naj bi omogočila nadzorovane obiske triletnega sina Phoenixa Wolfa .

Po poročanju ameriškega tabloida TMZ, naj bi Nicole možu dovolila sina še naprej obiskovati in se z njim družiti, a mora biti njuno druženje vnaprej zmenjeno in nadzorovano. Margera lahko sam določi, kdo bo oseba, ki bo z njim obiskovala sina, a jo mora tudi Nicole odobriti. Margera in Boydova sta se oktobra leta 2013 poročila na Islandiji, svojega prvega sina Phoenixa pa sta dobila decembra 2017.