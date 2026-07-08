Žena Brooklyna Beckhama šokirala: Ima manj kot 45 kilogramov?

Ameriška igralka Nicola Peltz Beckham je zadnje tedne znova v središču pozornosti, tokrat na račun svojega videza, ki je v skrb spravil njene oboževalce. Na nedavnih fotografijah in posnetkih je namreč opazno vitkejša, so prepričani oboževalci. Kljub temu da Nicola sprememb ni komentirala, je znano, da se je več mesecev intenzivno pripravljala na vlogo balerine v prihajajočem filmu Prima.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Nicola Peltz Beckham. Profimedia

Nicola Peltz Beckham. Profimedia



Po poročanju več tujih medijev je 31-letna Nicola štiri mesece vsakodnevno trenirala balet, poleg tega pa sledila tudi strogo nadzorovanemu prehranskemu in kondicijskemu programu. Zaradi zahtevne vloge naj bi izgubila precej telesne teže, pri čemer naj bi bila odločena, da bo spremembo dosegla izključno z vadbo in prehrano, ne pa s pomočjo zdravil za hujšanje. S tem naj bi prišla vse do 45 kilogramov. Čeprav je Peltzova za svojo vlogo doživela opazno preobrazbo, se je Nicolin videz skozi leta subtilno spremenil. Mnogi komentirajo, da je bila v zgodnjih dneh svoje kariere videti precej drugače kot danes, nekateri pa so celo dejali, da je zdaj videti neprepoznavna. Kot je bilo pričakovati, so se pojavila tudi ugibanja o kozmetičnih posegih, o katerih Nicola ni nikoli javno spregovorila.

Nicola Peltz Beckham. FOTO: Profimedia