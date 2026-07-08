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Tuja scena

Žena Brooklyna Beckhama šokirala: Ima manj kot 45 kilogramov?

London, 08. 07. 2026 15.09 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A. J.
Nicola Peltz Beckham.

Nicola Peltz Beckham, žena Brooklyna Beckhama, je za potrebe snemanja filma Prima štiri mesece zagreto trenirala balet in sledila strogi prehranski dieti. Zaradi natančnih priprav na vlogo primabalerine je igralka izgubila veliko telesne teže, nekateri viri omenjajo celo mejo 45 kilogramov.

Ameriška igralka Nicola Peltz Beckham je zadnje tedne znova v središču pozornosti, tokrat na račun svojega videza, ki je v skrb spravil njene oboževalce. Na nedavnih fotografijah in posnetkih je namreč opazno vitkejša, so prepričani oboževalci.

Kljub temu da Nicola sprememb ni komentirala, je znano, da se je več mesecev intenzivno pripravljala na vlogo balerine v prihajajočem filmu Prima.

Po poročanju več tujih medijev je 31-letna Nicola štiri mesece vsakodnevno trenirala balet, poleg tega pa sledila tudi strogo nadzorovanemu prehranskemu in kondicijskemu programu. Zaradi zahtevne vloge naj bi izgubila precej telesne teže, pri čemer naj bi bila odločena, da bo spremembo dosegla izključno z vadbo in prehrano, ne pa s pomočjo zdravil za hujšanje. S tem naj bi prišla vse do 45 kilogramov.

Čeprav je Peltzova za svojo vlogo doživela opazno preobrazbo, se je Nicolin videz skozi leta subtilno spremenil. Mnogi komentirajo, da je bila v zgodnjih dneh svoje kariere videti precej drugače kot danes, nekateri pa so celo dejali, da je zdaj videti neprepoznavna. Kot je bilo pričakovati, so se pojavila tudi ugibanja o kozmetičnih posegih, o katerih Nicola ni nikoli javno spregovorila.

Nicola Peltz Beckham.
Nicola Peltz Beckham.
FOTO: Profimedia

Estetski zdravnik in dermatolog Hassan Galdari je delil svoje mnenje o tem, ali je Nicola opravila tudi kakšen estetski poseg. "Nicola Peltz je bila vedno zelo lepa, vendar se zdi, da se je njen videz skozi leta nekoliko preveč spremenil," je povedal za Daily Mail.

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KOMENTARJI5

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Grande cojones
08. 07. 2026 16.21
Bolj vas naj skrbi, če bi imela 80 kg na 165 višine!
Odgovori
-1
1 2
trac
08. 07. 2026 16.59
V bistvu ne. Tole je veliko bolj slaba popotnica za zdravje v starosti
Odgovori
0 0
VirtualX
08. 07. 2026 16.20
Preveč, še lahko spusti.
Odgovori
+1
1 0
stoinena
08. 07. 2026 16.17
ja no. njegova mati viktorija jih pa nima veliko več - 48?
Odgovori
+5
5 0
testosteron
08. 07. 2026 16.03
je reku moj sosed - šta je to za en leš ?
Odgovori
+3
3 0
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