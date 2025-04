Žena Brooklyna Beckhama delila drzno fotografijo izpod tuša

Nicola Peltz Beckham je na družbenem omrežju delila drzno fotografijo izpod prhe, med komentarji pa se je oglasil tudi njen mož Brooklyn Beckham , ki je razkril, da je on tisti, ki jo je posnel. 30-letna manekenka si na njej pod tušem spira šamponirane lase in z nasmehom zre proti objektivu.

Soproga najstarejšega od otrok Davida in Victorie Beckham je ob fotografiji dodala pripis 'Drgnjenje', med komentarji pohval njene postave in nasmeha se je oglasil tudi 26-letni Brooklyn, ki je zapisal: "Jaz sem posnel to fotografijo."