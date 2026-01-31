Naslovnica
Tuja scena

Milijonska mesečna žepnina za ženo Brooklyna Beckhama?

31. 01. 2026

Avtor:
E.K.
Brooklyn Beckham, Nelson Peltz, Claudia Heffner Peltz in Nicola Peltz Beckham.

Novinarka Marina Hyde trdi, da Nicola Peltz od svojega očeta milijarderja Nelsona Peltza prejema kar milijon dolarjev (839.900 €) mesečno. Nekateri viri blizu igralke zanikajo te govorice in jih označujejo za izmišljene. Znana novinarka pa v podkastu še trdi, da naj bi 83-letni Brooklynov tast vprašal njegova starša, zakaj mu ne data večje žepnine, kljub temu, da naj bi bila ta še vseeno visoka.

Nicola Peltz naj bi od svojega očeta milijarderja, Nelsona Peltza, prejemala vrtoglavo mesečno žepnino. O tem je v svojem podkastu spregovorila novinarka revije The Guardian Marina Hyde, ki trdi, da 31-letnica, ki se je leta 2022 poročila z Brooklynom Beckhamom, od svojega bogatega očeta prejema milijon dolarjev (839.900 €) na mesec. Vendar pa vir za Page Six njene trditve popolnoma zanika. "Zadevni citat nima vira, ker ni resničen. Gre zgolj za izmišljeno govorico, ki je nastala iz nič."

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz Beckham.
Brooklyn Beckham in Nicola Peltz Beckham.
FOTO: Profimedia

Hyde sicer trdi: "Glede na to, kar slišim, mislim, da David in Victoria Beckham dajeta Brooklynu veliko denarja, ampak ne nore količine denarja, in nekako sanjata, da se bo postavil na lastne noge in postal neodvisen." Zakaj mu ne dasta večjega dela premoženja, naj bi se spraševal tudi Brooklynov tast. "Slišim – in morda bi Nelson Peltz to zanikal – ampak slišim, da je Victorii in Davidu rekel: 'Hčerki dajem milijon dolarjev mesečne žepnine. Zakaj je ne bi tudi vi?'," je zatrdila.

Nicola Peltz
Nicola Peltz
FOTO: Profimedia

Po podatkih Forbesa ima 83-letni Nelson neto premoženje v višini 1,3 milijarde evrov. Svoj imperij si je zgradil z ustanovitvijo investicijskega podjetja, ki zdaj upravlja z več kot sedem milijard evrov sredstev.

Victoria in David Beckham.
Victoria in David Beckham.
FOTO: Profimedia

Slavna zakonca Beckham pa naj bi si s svojima uspešnima karierama zgradila imperij v višini 562,5 milijona evrov. 50-letni David je večino svojega bogastva pridobil v svoji 21-letni nogometni karieri in z vsemi dodatnimi sponzorstvi, ki jih je prejel na ta račun, poleg tega pa je solastnik kluba Inter Miami CF. 51-letna Victoria pa prejema avtorske honorarje od svoje glasbe z nekdanjo skupino Spice Girls. Prav tako je lansirala uspešno linijo oblačil in lepotno blagovno znamko.

Brooklyn Beckham prekinil molk in močno udaril po svojih starših

Razkritje o domnevni vrtoglavi žepnini prihaja po tem, ko je Brooklyn Peltz v velikem sporu s svojo družino. 26-letni prvorojenec nogometne legende je namreč v začetku tega meseca udaril po svojima staršema in ju obtožil številnih hudobij, med drugim, da sta uničila njegovo poroko in mu pred tem poskušala preprečiti, da se poroči s svojo izbranko.

Nicola Peltz Brooklyn Beckham denar milijarder žepnina

