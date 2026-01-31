Milijonska mesečna žepnina za ženo Brooklyna Beckhama?

Nicola Peltz naj bi od svojega očeta milijarderja, Nelsona Peltza, prejemala vrtoglavo mesečno žepnino. O tem je v svojem podkastu spregovorila novinarka revije The Guardian Marina Hyde, ki trdi, da 31-letnica, ki se je leta 2022 poročila z Brooklynom Beckhamom, od svojega bogatega očeta prejema milijon dolarjev (839.900 €) na mesec. Vendar pa vir za Page Six njene trditve popolnoma zanika. "Zadevni citat nima vira, ker ni resničen. Gre zgolj za izmišljeno govorico, ki je nastala iz nič."

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz Beckham. FOTO: Profimedia

Hyde sicer trdi: "Glede na to, kar slišim, mislim, da David in Victoria Beckham dajeta Brooklynu veliko denarja, ampak ne nore količine denarja, in nekako sanjata, da se bo postavil na lastne noge in postal neodvisen." Zakaj mu ne dasta večjega dela premoženja, naj bi se spraševal tudi Brooklynov tast. "Slišim – in morda bi Nelson Peltz to zanikal – ampak slišim, da je Victorii in Davidu rekel: 'Hčerki dajem milijon dolarjev mesečne žepnine. Zakaj je ne bi tudi vi?'," je zatrdila.

Nicola Peltz FOTO: Profimedia

Po podatkih Forbesa ima 83-letni Nelson neto premoženje v višini 1,3 milijarde evrov. Svoj imperij si je zgradil z ustanovitvijo investicijskega podjetja, ki zdaj upravlja z več kot sedem milijard evrov sredstev.

Victoria in David Beckham. FOTO: Profimedia

Slavna zakonca Beckham pa naj bi si s svojima uspešnima karierama zgradila imperij v višini 562,5 milijona evrov. 50-letni David je večino svojega bogastva pridobil v svoji 21-letni nogometni karieri in z vsemi dodatnimi sponzorstvi, ki jih je prejel na ta račun, poleg tega pa je solastnik kluba Inter Miami CF. 51-letna Victoria pa prejema avtorske honorarje od svoje glasbe z nekdanjo skupino Spice Girls. Prav tako je lansirala uspešno linijo oblačil in lepotno blagovno znamko.