Žena Brucea Springsteena in članica njegove skupine razkrila, da ima raka

Žena pevca Brucea Springsteena Patti Scialfa , ki je tudi članica njegove spremljevalne skupine E Street Band , je v novem dokumentarnem filmu, ki govori o 74-letnem pevcu in nosi naslov Road Diary , razkrila, da je leta 2018 zbolela za krvnim rakom. 71-letna pevka, ki je članica njegove legendarne skupine od leta 1984, je dodala, da zaradi bolezni le še s težavo nastopa, zaradi česar ji je hudo, saj je z možem na odru stala 40 let.

"S to skupino nastopam že 40 let in po teh prvih nastopih je bil zares dober občutek ponovno stopiti na oder. A turneje so postale zame nov izziv," je povedala v dokumentarcu, ki spremlja Springsteena in skupino, ko se po večletnem premoru leta 2017 ponovno odpravi na turnejo. "Leta 2018 sva z Brucem nastopala na Broadwayju in dobila sem diagnozo krvnega raka v zgodnjem stadiju."

Pevka je razložila, da kljub temu, da mora biti previdna, še vedno počne stvari, ki jih ima rada, med njimi pa je tudi nastopanje. "To vpliva na moj imunski sistem, zato moram biti previdna pri tem, kaj se odločim početi in kam grem. Vsake toliko časa si izberem koncert ali dva, kjer na odru zapojem nekaj pesmi, kar je bila zame prava nagrada. To je sedaj zame nekaj običajnega, s čimer sem se sprijaznila," je priznala pevka, ki je s Springsteenom poročena že 33 let.