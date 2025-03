Žena Brucea Willisa: Tudi za skrbnike ljudi z demenco je treba poskrbeti

Emma Heming Willis, žena igralca Brucea Willisa, je po smrti zakoncev Gena Hackmana in Betsy Arakawa znova spregovorila o moževi demenci in skrbi zanj, ob tem pa opozorila, da tudi skrbniki svojcev z demenco potrebujejo skrb, da lahko potem še naprej nudijo vse potrebno tistim, za katere so odgovorni.

Emma Heming Willis, žena in primarna skrbnica igralca Brucea Willisa, ki ima diagnozo redke oblike demence, je na družbenem omrežju delila videoposnetek, v katerem je po smrti Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa opozorila, da tudi skrbniki potrebujejo skrb. 95-letnega zvezdnika in 64-letnico so 26. februarja našli mrtva v njuni hiši v Santa Feju, umrl pa je tudi eden od treh njunih psov.

Med preiskavo so ugotovili, da je najprej umrla Betsy, približno teden dni pozneje pa še njen mož, kar pomeni, da je Hackman, ki je imel demenco, več dni živel sam, neorganiziran in zmeden, njegova bolezen pa naj bi bila tudi razlog, da ni poklical reševalcev.

Heming Willis je na Instagramu dejala, da upa, da bosta tragični smrti zakoncev vzpodbudili ljudi, da pogledajo širšo sliko te zgodbe. "Zares verjamem, da se lahko iz tega kaj naučimo. Tudi skrbniki potrebujejo skrb. Le tako so lahko vitalni, zato pa je pomembno, da jim pomagamo, saj samo tako lahko še naprej skrbijo za svoje ljubljene. Obstaja zmotno mnenje, da skrbniki že vedno vedo, kako poskrbeti za vse. Da imajo vse pod nadzorom in so v redu. Pod to se ne podpišem," je dejala 46-letnica.

Bruce je diagnozo demence prejel leta 2023, leto zatem, ko je sporočil, da se upokojuje in ima afazijo, motnjo, ki povzroča težave pri govoru. Zvezdnik naj bi v zadnjem času izgubil sposobnost govora. Vse od takrat, ko je igralčeva družina sporočila, da ima Willis demenco, z javnostjo večkrat delijo podrobnosti o njegovem stanju. Marca je njegova žena zanikala govorice, da njen mož nima več veselja do življenja, kar naj bi bila posledica njegove bolezni. Tako Heming kot zvezdnikovo nekdanjo ženo Demi Moore in njune tri hčere javnost pogosto hvali, ker zelo lepo skrbijo za Willisa, njegova žena pa je o skrbi za moža napisala tudi knjigo.