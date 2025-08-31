Žena Brucea Willisa: Če se s tem ne soočaš, nimaš pravice obsojati

Emma Heming se je odzvala na vse kritike, ki jih je prejela po tem, ko je razkrila, da njen mož, ljubljeni akcijski zvezdnik Bruce Willis, živi v ločenem domu, medtem ko se bori z demenco. "Mnenja so tako glasna in tako hrupna," je 47-letnica povedala v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju. "Če pa nimajo te izkušnje, nimajo besede. In zagotovo nimajo glasovalne pravice," je dodala.
V komentarjih so ji podporo izkazali številni, med njimi tudi zvezdnikova hči Tallulah, ki jo ima z nekdanjo ženo Demi Moore. "Zelo te imam rada. Zelo te imamo radi. Hvala za vse, kar počneš za nas in našo družino," je 31-letnica pohvalila svojo mačeho.
Emma, ki se je z Bruceom poročila leta 2009, je med gostovanjem priznala, da se je težko odločila za moževo selitev. "Bruce bi si to želel za najini hčerki. Želel bi si, da bi bili v domu, ki bi bil bolj prilagojen njunim potrebam, ne njegovim," je povedala. Manekenka ima z zvezdnikom filmske franšize Umri pokončno 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. V prvem zakonu pa so se mu poleg Tallulah rodile še Rumer in Scout.
Emma Heming je nedavno gostovala tudi v oddaji Good Morning America, kjer je povedala, da zvezdnikovi možgani počasi ugašajo, težave pa ima tudi z govorom. Po njenih besedah je 70-letnik sicer dobrega fizičnega zdravja in počutja.
