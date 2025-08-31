Žena Brucea Willisa: Če se s tem ne soočaš, nimaš pravice obsojati

Žena Brucea Willisa se je po razkritju, da so moža sredi borbe s hudo demenco preselili v drug dom, soočila s številnimi kritikami. Emma Heming je pred kratkim namreč priznala, da igralec živi v drugem domu, nedaleč od družine, kjer prejema primerno oskrbo. 47-letnica je dejala, da je vedela, da se bo njena izpoved dotaknila dveh vrst ljudi: tistih, ki nimajo izkušenj s tem in to obsojajo, ter tistih, ki so z oskrbo že imeli izkušnje.

Emma Heming se je odzvala na vse kritike, ki jih je prejela po tem, ko je razkrila, da njen mož, ljubljeni akcijski zvezdnik Bruce Willis, živi v ločenem domu, medtem ko se bori z demenco. "Mnenja so tako glasna in tako hrupna," je 47-letnica povedala v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju. "Če pa nimajo te izkušnje, nimajo besede. In zagotovo nimajo glasovalne pravice," je dodala.

V komentarjih so ji podporo izkazali številni, med njimi tudi zvezdnikova hči Tallulah, ki jo ima z nekdanjo ženo Demi Moore. "Zelo te imam rada. Zelo te imamo radi. Hvala za vse, kar počneš za nas in našo družino," je 31-letnica pohvalila svojo mačeho.

Emma, ki se je z Bruceom poročila leta 2009, je med gostovanjem priznala, da se je težko odločila za moževo selitev. "Bruce bi si to želel za najini hčerki. Želel bi si, da bi bili v domu, ki bi bil bolj prilagojen njunim potrebam, ne njegovim," je povedala. Manekenka ima z zvezdnikom filmske franšize Umri pokončno 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. V prvem zakonu pa so se mu poleg Tallulah rodile še Rumer in Scout.