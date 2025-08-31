Svetli način
Žena Brucea Willisa: Če se s tem ne soočaš, nimaš pravice obsojati

Los Angeles, 31. 08. 2025 10.38 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
E.K.
Komentarji
4

Žena Brucea Willisa se je po razkritju, da so moža sredi borbe s hudo demenco preselili v drug dom, soočila s številnimi kritikami. Emma Heming je pred kratkim namreč priznala, da igralec živi v drugem domu, nedaleč od družine, kjer prejema primerno oskrbo. 47-letnica je dejala, da je vedela, da se bo njena izpoved dotaknila dveh vrst ljudi: tistih, ki nimajo izkušenj s tem in to obsojajo, ter tistih, ki so z oskrbo že imeli izkušnje.

Emma Heming se je odzvala na vse kritike, ki jih je prejela po tem, ko je razkrila, da njen mož, ljubljeni akcijski zvezdnik Bruce Willis, živi v ločenem domu, medtem ko se bori z demenco. "Mnenja so tako glasna in tako hrupna," je 47-letnica povedala v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju. "Če pa nimajo te izkušnje, nimajo besede. In zagotovo nimajo glasovalne pravice," je dodala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V komentarjih so ji podporo izkazali številni, med njimi tudi zvezdnikova hči Tallulah, ki jo ima z nekdanjo ženo Demi Moore. "Zelo te imam rada. Zelo te imamo radi. Hvala za vse, kar počneš za nas in našo družino," je 31-letnica pohvalila svojo mačeho.

Emma, ki se je z  Bruceom poročila leta 2009, je med gostovanjem priznala, da se je težko odločila za moževo selitev. "Bruce bi si to želel za najini hčerki. Želel bi si, da bi bili v domu, ki bi bil bolj prilagojen njunim potrebam, ne njegovim," je povedala. Manekenka ima z zvezdnikom filmske franšize Umri pokončno 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. V prvem zakonu pa so se mu poleg Tallulah rodile še Rumer in Scout.

Emma Heming je nedavno gostovala tudi v oddaji Good Morning America, kjer je povedala, da zvezdnikovi možgani počasi ugašajo, težave pa ima tudi z govorom. Po njenih besedah je 70-letnik sicer dobrega fizičnega zdravja in počutja.

KOMENTARJI (4)

Uporabnik1921539
31. 08. 2025 11.33
ko ne zmores in ne znas vec skrbeti za svojca,je to edino prava odlicitev.Dejansko,kdor ni imel take preizkusnje,ne mire soditi o tej odlicitvi.Ljubezen in/ali denar nimata nibene zveze s tem
ODGOVORI
0 0
Trikrat cepljen
31. 08. 2025 11.09
-3
Saj se ne poročiš z bogatim ali uspešnim zaradi ljubezni, ampak zaradi eksistence. Kaj bo skrbela zanj saj lahko ve plača. Zakaj se nebi omela fajn, če je bogata ?
ODGOVORI
1 4
galeon
31. 08. 2025 10.55
-1
Ji je postal ovira. Važno da ima njegov denar.
ODGOVORI
3 4
devlon
31. 08. 2025 10.52
-1
A to so ti, ki skoz objavljajo, kako se imajo radi? Zihr brezmejno, ja
ODGOVORI
2 3
