Žena Brucea Willisa: Hčerki sta žalostni, pogrešata ga

Žena Brucea Willisa, Emma Heming Willis, je delila ganljive podrobnosti o tem, kako se njuni hčerki spopadata z igralčevo težko diagnozo demence. Družina slavnega igralca je leta 2023 potrdila, da trpi za frontotemporalno degeneracijo (FTD), potem ko se je leto prej upokojil iz igralstva.

V nedavnem intervjuju za ABC News je Emma Heming Willis razkrila, da se je njen mož Bruce Willis preselil v ločen dom, prilagojen njegovim potrebam in ločen od njunih hčerk, 13-letne Mabel in 11-letne Evelyn. Čeprav je 47-letna nekdanja manekenka odločitev označila za eno najtežjih, ki jih je morala družina sprejeti, je poudarila, da verjame, da je bila pravilna.

Bruce Willis z mlajšima hčerkama. FOTO: Profimedia icon-expand

Nedavno je za revijo Vogue Australia spregovorila o tem, kako se njuni hčerki spopadata z očetovo boleznijo. "Mislim, da jima gre dobro, če upoštevamo vse, ampak je težko," je dejala. "Žalujeta, zelo pogrešata očeta. Zamuja pomembne mejnike, težko jim je – ampak otroci so odporni, čeprav mi je bilo to neprijetno slišati, ker ljudje niso razumeli, kaj prestajamo. Ne vem, ali si bosta moja otroka kdaj opomogla, ampak učita se, jaz pa tudi," je dodala.

Emma Heming Willis iskreno govori o moževi diagnozi. FOTO: Profimedia icon-expand

Medtem ko se otroci z izzivi spopadajo po svoje, je tudi Emma po moževi diagnozi prestala težko obdobje. "Naučiti sem se morala živeti z žalostjo. Vedno je z mano. Ne morem se je otresti, a bom zadihala, žalostna bom in čutila bom vse občutke in čustva, ki jih bom čutila, a ne bom dovolila, da bo to samo žalostno," je iskreno priznala.