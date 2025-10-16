Žena Brucea Willisa: Hčerki sta žalostni, pogrešata ga

V nedavnem intervjuju za ABC News je Emma Heming Willis razkrila, da se je njen mož Bruce Willis preselil v ločen dom, prilagojen njegovim potrebam in ločen od njunih hčerk, 13-letne Mabel in 11-letne Evelyn. Čeprav je 47-letna nekdanja manekenka odločitev označila za eno najtežjih, ki jih je morala družina sprejeti, je poudarila, da verjame, da je bila pravilna.
Nedavno je za revijo Vogue Australia spregovorila o tem, kako se njuni hčerki spopadata z očetovo boleznijo. "Mislim, da jima gre dobro, če upoštevamo vse, ampak je težko," je dejala. "Žalujeta, zelo pogrešata očeta. Zamuja pomembne mejnike, težko jim je – ampak otroci so odporni, čeprav mi je bilo to neprijetno slišati, ker ljudje niso razumeli, kaj prestajamo. Ne vem, ali si bosta moja otroka kdaj opomogla, ampak učita se, jaz pa tudi," je dodala.
Medtem ko se otroci z izzivi spopadajo po svoje, je tudi Emma po moževi diagnozi prestala težko obdobje. "Naučiti sem se morala živeti z žalostjo. Vedno je z mano. Ne morem se je otresti, a bom zadihala, žalostna bom in čutila bom vse občutke in čustva, ki jih bom čutila, a ne bom dovolila, da bo to samo žalostno," je iskreno priznala.
Zaradi narave bolezni Willis zdaj živi v enodružinski hiši, kjer mu 24-urno oskrbo zagotavlja posebna ekipa, ki skrbi za njegovo nego. "Ko gremo tja, smo bodisi zunaj bodisi gledamo film. Res je pomembno, da smo tam in se povežemo z Bruceom," je Emma povedala za ABC News. "To je hiša, polna ljubezni, topline, skrbi in smeha. In čudovito je videti, koliko Bruceovih prijateljev še vedno prihaja k njemu in mu prinaša življenje in zabavo," je še povedala zvezdnikova žena, ki skupaj z njegovimi starejšimi hčerkami in nekdanjo soprogo Demi Moore javnost vse od diagnoze obvešča o igralčevem zdravstvenem stanju.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.