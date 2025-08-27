Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Žena Brucea Willisa: Je dobrega fizičnega zdravja, le možgani nočejo sodelovati

Los Angeles, 27. 08. 2025 14.01 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
6

Emma Heming Willis, žena upokojenega hollywoodskega igralca Brucea Willisa, je prvič javno spregovorila o tem, da zvezdnikova bolezen napreduje, in po številnih namigovanjih virov blizu družine potrdila, da 70-letnik skorajda ne govori več. Willis, ki je znan tudi po franšizi Umri pokončno, je pred tremi leti dobil diagnozo frontotemporalne demence.

Žena igralca Brucea Willisa je nedavno gostovala v oddaji Good Morning America, kjer je spregovorila o zdravstvenem stanju moža. Emma Heming Willis je tako javno povedala, da zvezdnikovi možgani počasi ugašajo, težave pa ima tudi z govorom. Po njenih besedah je 70-letnik dobrega fizičnega zdravja in počutja.

Emma Heming Willis in Bruce Willis
Emma Heming Willis in Bruce Willis FOTO: Profimedia

"Bruce je še vedno zelo mobilen in je v celoti gledano zelo dobrega fizičnega zdravja. Le njegovi možgani nočejo sodelovati. Skoraj ne govori več, a smo se naučili, kako se temu prilagoditi. Našli smo način, s katerim komuniciramo z njim," je dejala.

Družina je leta 2023 razkrila, da je zvezdnik dobil diagnozo frontotemporalne demence, ki je pogosta oblika demence, ki vpliva na obnašanje in jezikovne sposobnosti. Nekdanja manekenka, ki se skupaj z možem spopada z boleznijo, je priznala, da je po diagnozi menila, da mora biti ona tista, ki poskrbi za vse, zaradi česar je imela težave s spanjem in se je umaknila iz družabnega življenja.

Preberi še Bruce Willis zaradi demence naj ne bi več govoril, bral ali hodil

Pozneje je poiskala pomoč in napisala knjigo, s katero želi drugim družinam, ki se spopadajo z demenco, pomagati z nasveti.

'Še vedno ima iskrico v očeh'

Kot je še povedala Heming Willis, njuni hčerki in hčerke, ki jih ima zvezdnik z nekdanjo ženo Demi Moore, še vedno v njem vidijo zametke njegove osebnosti, kakršen je bil, in iskrico, ki jo je vedno imel v očeh. "To niso dnevi, so pa trenutki. Njegov smeh, ki je tako srčen, pa iskrica v očeh in navihanost. Takrat se vrnem v drug čas. Težko je, saj tako hitro, kot ti trenutki pridejo, tudi izginejo. Res je težko, ampak sem hvaležna, da je moj mož še vedno tukaj," je še dejala.

bruce willis žena igralec demenca emma heming willis
Naslednji članek

69-letna Kris Jenner iskreno o dvigu obraza: Želim biti najboljša verzija sebe

SORODNI ČLANKI

Hči Brucea Willisa kritikom: Očeta objavljam, ker vem, koliko pomeni ljudem

Rumer Willis o očetovi demenci: Čutim globoko bolečino

Zdravnik o stanju Brucea Willisa: Ne kaže več čustev

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PomisliNaSonce
27. 08. 2025 14.41
Pregovor pravi, da dobro žensko prepoznaš po bogastvu njenega moškega, dobrega moškega pa prepoznaš po zdravju ženske. Problem pa je, ker bi bili danes prvo radi vsi bogati, za zdravje pa večini zmanjka časa :) Kot pravijo, največja bitka človeka se vedno dogaja v umu. Če ga obvladaš, si zmagovalec.
ODGOVORI
0 0
Sventevith
27. 08. 2025 14.20
+4
Ena najhujših stvari, ki te lahko doleti. Niti na skret ne moreš sam, niti ne veš, da moraš. Žalostno je to hiranje.
ODGOVORI
4 0
Podlesničar
27. 08. 2025 14.29
-2
Sploh ni res, itak se ne zavedaš.... huje je, ko so možgani ok, pa telo ne zmore...
ODGOVORI
0 2
Sventevith
27. 08. 2025 14.33
+1
Kaj ni res? Da si povsem razčlovečen? Gotovo nimaš izkušenj s tem, ker drugače, bi vedel...
ODGOVORI
1 0
Pedro Lopez
27. 08. 2025 14.39
+1
Se strinjam, je pa izjemno naporna taka situacija za bližnje.
ODGOVORI
1 0
a res1
27. 08. 2025 14.17
-1
Ni edina...
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163