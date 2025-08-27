Žena Brucea Willisa: Je dobrega fizičnega zdravja, le možgani nočejo sodelovati

Žena igralca Brucea Willisa je nedavno gostovala v oddaji Good Morning America, kjer je spregovorila o zdravstvenem stanju moža. Emma Heming Willis je tako javno povedala, da zvezdnikovi možgani počasi ugašajo, težave pa ima tudi z govorom. Po njenih besedah je 70-letnik dobrega fizičnega zdravja in počutja.
"Bruce je še vedno zelo mobilen in je v celoti gledano zelo dobrega fizičnega zdravja. Le njegovi možgani nočejo sodelovati. Skoraj ne govori več, a smo se naučili, kako se temu prilagoditi. Našli smo način, s katerim komuniciramo z njim," je dejala.
Družina je leta 2023 razkrila, da je zvezdnik dobil diagnozo frontotemporalne demence, ki je pogosta oblika demence, ki vpliva na obnašanje in jezikovne sposobnosti. Nekdanja manekenka, ki se skupaj z možem spopada z boleznijo, je priznala, da je po diagnozi menila, da mora biti ona tista, ki poskrbi za vse, zaradi česar je imela težave s spanjem in se je umaknila iz družabnega življenja.
Pozneje je poiskala pomoč in napisala knjigo, s katero želi drugim družinam, ki se spopadajo z demenco, pomagati z nasveti.
'Še vedno ima iskrico v očeh'
Kot je še povedala Heming Willis, njuni hčerki in hčerke, ki jih ima zvezdnik z nekdanjo ženo Demi Moore, še vedno v njem vidijo zametke njegove osebnosti, kakršen je bil, in iskrico, ki jo je vedno imel v očeh. "To niso dnevi, so pa trenutki. Njegov smeh, ki je tako srčen, pa iskrica v očeh in navihanost. Takrat se vrnem v drug čas. Težko je, saj tako hitro, kot ti trenutki pridejo, tudi izginejo. Res je težko, ampak sem hvaležna, da je moj mož še vedno tukaj," je še dejala.
