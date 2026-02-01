Žena Brucea Willisa: Ne zaveda se, da ima demenco

Bruce Willis se ne zaveda, da ima demenco. Njegova žena Emma Heming je to priznala med pogovorom v podkastu Conversations with Cam in dejala, da zvezdnik meni, da je njegovo vedenje povsem normalno. Poudarila je, da ne živi v zanikanju, temveč da je to način, kako mu možgani pomagajo razumeti njegovo novo normalno življenje. "Mislim, da je to blagoslov in prekletstvo tega, Bruce se ni nikoli dotaknil – nikoli ni povezal pik, da ima to bolezen, in res sem vesela zaradi tega, da ne ve zanjo," je priznala.
47-letnica, ki ima z igralcem 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn, je prav tako pojasnila, da ve, kdo so vsi okoli njega, saj ima demenco in ne Alzheimerjeve bolezni. "Preprosto se naučiš, kako se prilagoditi in jim priti nasproti," je dejala.
Manekenka je nato priznala, da sta imela v njunem 18-letnem zakonu sprva velike težave, saj ni vedela, kaj se dogaja. "Poznam veliko drugih parov, ki so šli skozi to. Gre za nekakšno isto pot, kot da misliš, da se tvoj zakon razpada, razmišljaš o ločitvi in potem končno pristaneš pri diagnozi, kjer vse začne nekako imeti smisel," je dejala in pojasnila, da je trajalo dolgo časa, da se postavi diagnoza frontotemporalne demence, saj se pogosto napačno diagnosticira kot bipolarna motnja, depresija ali celo kriza srednjih let.
Willis živi v ločenem domu, v bližini njihove družinske hiše. "Bruce bi si to želel za najini hčerki. Želel bi si, da bi bili v domu, ki bi bil bolj prilagojen njunim potrebam, ne njegovim," je manekenka razkrila lanskega avgusta in dejala, da ga njuni hčerki pogosto obiščeta. 70-letnik, ki je tudi oče 37-letne Rumer, 34-letne Scout in 31-letne Tallulah, ki jih ima z bivšo ženo Demi Moore, živi z ekipo za stalno oskrbo.
Zdravstvene težave igralca so bile prvič razkrite leta 2022, ko se je dobitnik zlatega globusa zaradi diagnoze afazije upokojil iz igralstva.
Demenca je splošen izraz, ki opisuje vrsto stanj, ki povzročajo upad kognitivnih sposobnosti, kot so spomin, mišljenje in sposobnost reševanja problemov. Te spremembe so dovolj hude, da vplivajo na vsakodnevno življenje posameznika. Demenca ni specifična bolezen, temveč sindrom, ki ga lahko povzroči več različnih bolezni, vključno z Alzheimerjevo boleznijo, frontotemporalno demenco, demenco z Lewyjevimi telesci in vaskularno demenco. Simptomi se lahko razlikujejo glede na to, kateri del možganov je prizadet.
Frontotemporalna demenca (FTD) je redka skupina motenj, ki so posledica napredujoče degeneracije frontalnih in temporalnih reženj možganov. Ti predeli možganov so povezani z osebnostjo, vedenjem in jezikom. FTD se običajno pojavi pri ljudeh, starih med 45 in 65 let. Za razliko od Alzheimerjeve bolezni, kjer so zgodnji simptomi pogosto težave s spominom, se FTD pogosto kaže s spremembami v osebnosti, vedenju ali govoru. Diagnoza je lahko zapletena, saj se simptomi lahko prekrivajo z drugimi psihičnimi motnjami.
Bruce Willis je ameriški igralec, ki je zaslovel v 80. letih 20. stoletja. Sprva je zaslovel v televizijski seriji 'Moonlighting', kasneje pa postal ena največjih filmskih zvezd na svetu, znan po vlogah v akcijskih filmih. Med njegove najbolj znane filme spadajo serija 'Die Hard' (Umri pokončno), 'Pulp Fiction', 'The Sixth Sense' (Šesti čut), 'Armageddon' in 'Sin City'. Willis je znan po svojih karizmatičnih in pogosto nekonvencionalnih likih, ki so pogosto v vlogi junaka, ki se znajde v izjemno nevarnih situacijah.
Afazija je motnja govora in razumevanja jezika, ki nastane zaradi poškodbe možganov, najpogosteje zaradi možganske kapi ali poškodbe glave. Ljudje z afazijo imajo težave pri izražanju misli, razumevanju govorjene ali pisane besede ter pri branju in pisanju. Obstajajo različne vrste afazije, odvisno od tega, kateri deli možganov so poškodovani, kar vpliva na specifične jezikovne sposobnosti, ki so prizadete. To stanje ne vpliva na inteligenco osebe, temveč le na njeno sposobnost uporabe jezika.
