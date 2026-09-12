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Žena Brucea Willisa o njegovem zdravju: Smo v neprestanem stanju žalovanja

Los Angeles, 12. 09. 2026 15.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Emma Heming Willis

Emma Heming Willis in njena družina so v neprestanem stanju žalovanja, odkar se njen mož, igralec Bruce Willis, bojuje z diagnozo frontotemporalne demence. Kot je dejala 50-letna zvezdnikova žena, je to zanjo in ostale člane izjemno težko in bolečine polno obdobje.

Emma Heming Willis je v novem intervjuju za revijo Hello! delila informacije o zdravstvenem stanju svojega moža, igralca Brucea Willisa, ki je pred nekaj leti dobil diagnozo frontotemporalne demence. "Izjemno težko in boleče je," je priznala 50-letnica in dodala: "Naravno je, da si želimo, da so naši ljubljeni zdravi, polni življenja in so takšni, kot so od nekdaj bili. Frontotemporalna demenca je grozljiva bolezen, ki od človeka počasi krade stvari."

Emma Heming Willis je znova spregovorila o moževi bolezni.
Emma Heming Willis je znova spregovorila o moževi bolezni.
FOTO: Profimedia

71-letnik je diagnozo dobil februarja 2023, ko so mu zdravniki dejali, da njegova bolezen hitro napreduje. Približno leto dni prej je njegova družina javnosti sporočila, da se zvezdnik filmov Umri pokončno umika v igralski pokoj.

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Kot je dodala igralčeva žena, je v teh letih spoznala, da ljudje nimajo veliko informacij o tej bolezni, kar dokazujejo pogosta vprašanja, kot je, ali jo mož še vedno prepozna: "Vedno odgovorim z jasnim da. Bruce nima Alzheimerjeve bolezni. Ima frontotemporalno demenco, ki prizadene popolnoma drug del možganov." Ob tem je dodala, da bi se tudi mediji morali bolje poučiti o različnih tipih demence, ko poročajo o tej tematiki, saj bi tako bili tudi ljudje bolje obveščeni.

Emma Heming Willis in Bruce Willis
Emma Heming Willis in Bruce Willis
FOTO: Profimedia

Igralčeva žena je poudarila še, da ob njej Bruceu ves čas ob strani stoji tudi njegovih pet hčera in nekdanja žena Demi Moore. "Vsaka izmed njih je z njim ustvarila edinstveno vez. To je neverjetno, saj so si tudi med seboj zelo različne, a imajo enake temelje, ker je bil Bruce vedno zelo stabilna in prisotna oseba v njihovih življenjih," je dodala.

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