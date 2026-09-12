Žena Brucea Willisa o njegovem zdravju: Smo v neprestanem stanju žalovanja

Emma Heming Willis je v novem intervjuju za revijo Hello! delila informacije o zdravstvenem stanju svojega moža, igralca Brucea Willisa, ki je pred nekaj leti dobil diagnozo frontotemporalne demence. "Izjemno težko in boleče je," je priznala 50-letnica in dodala: "Naravno je, da si želimo, da so naši ljubljeni zdravi, polni življenja in so takšni, kot so od nekdaj bili. Frontotemporalna demenca je grozljiva bolezen, ki od človeka počasi krade stvari."

Emma Heming Willis je znova spregovorila o moževi bolezni. FOTO: Profimedia

71-letnik je diagnozo dobil februarja 2023, ko so mu zdravniki dejali, da njegova bolezen hitro napreduje. Približno leto dni prej je njegova družina javnosti sporočila, da se zvezdnik filmov Umri pokončno umika v igralski pokoj.

Kot je dodala igralčeva žena, je v teh letih spoznala, da ljudje nimajo veliko informacij o tej bolezni, kar dokazujejo pogosta vprašanja, kot je, ali jo mož še vedno prepozna: "Vedno odgovorim z jasnim da. Bruce nima Alzheimerjeve bolezni. Ima frontotemporalno demenco, ki prizadene popolnoma drug del možganov." Ob tem je dodala, da bi se tudi mediji morali bolje poučiti o različnih tipih demence, ko poročajo o tej tematiki, saj bi tako bili tudi ljudje bolje obveščeni.

Emma Heming Willis in Bruce Willis FOTO: Profimedia