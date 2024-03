Žena Brucea Willisa o življenju: Obstajata žalost in globoka ljubezen

Emma Heming Wills je nedavno delila nekaj podrobnosti iz življenja svoje družine, sedaj pa trdi, da so bile njene besede izvzete iz konteksta in napačno interpretirane. Na videz jezna in razočarana soproga slavnega igralca je povedala, da jo je za snemanje videospota "motivirala" zgodba, na katero je naletela in katere naslov je "daleč od resnice", medtem ko je resničnost "popolno nasprotje tega".

"Moja izkušnja je, da sta dve stvari lahko resnični in obstajata hkrati. Žalovanje in globoka ljubezen. Žalovanje in globoka povezanost. Travma in odpornost. Morala sem se zelo potruditi, da sem prišla do sem, toda ko mi je uspelo, je življenje res dobilo smisel. V tej zgodbi je toliko lepote in duše," je pojasnila v novi objavi in opozorila na pomen izobraževanja o nevrokognitivnih boleznih.