Žena Brucea Willisa: Pomoč moji družini vpliva na moje zdravje

Emma Heming Willis je za portal The Bump priznala, da se z diagnozo afazije njenega moža, Brucea Willisa , težko spopada. "Potrebe moje družine postavljam pred mojimi, a ugotavljam, da zaradi tega nisem herojka. Tolikšna količina pomoči moji družini, vpliva na moje duševno in splošno zdravje, kar ne koristi nikomur v moji družini."

Emma ima z zvezdnikom dva otroka, desetletno Mabel in osemletno Evelyn. V intervjuju je dejala, da se sedaj uči, kako biti mama sami sebi, in kako si namensko vzeti čas zase. "Nekdo mi je nedavno rekel, da kadar preveč skrbiš za drugega to pomeni, da na koncu premalo skrbiš zase. To me je predramilo in mi ostalo v spominu."

43-letna manekenka se sedaj osredotoča na to, da izpolni svoje vsakdanje potrebe, kar vključuje tudi telovadbo. "Vzamem si čas za odmik, ko lahko delam nekaj, zaradi česar se bom dobro počutila. Menim, da je pomembno najti stvar, zaradi katere se dobro počutiš in nato gradiš dalje."