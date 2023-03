Žena Brucea Willisa se uči, kako negovati ljudi z demenco

Emma Heming Willis je na Instagramu zapisala, da sodeluje s specialistko Teepo Snow, ki izobražuje ljudi, katerih družinski člani imajo demenco. "Hvaležna sem, ker sem imela priložnost delati s Teepo Snow, ki mi je dala dodatno znanje o negi ljudi z demenco. Je ljubezniva, sočutna in izkušena specialistka tega področja, ki dela s čisto empatijo. Ona je darilo," je zapisala vplivnica, ki je poročena z Bruceom Willisom, ki so mu zdravniki nedavno diagnosticirali demenco.

Snowova je v komentarju pod objavo zapisala, da je Emma opravila izjemno delo pri zagotavljanju podpore za Brucea, čigar sposobnosti so se spremenile, in mu ustvarila okolje, ki mu še naprej zagotavlja dobro življenje. "Frontotemporalna demenca ni nikoli lahka, a s pravim programom in podporo je resnično možno dalje živeti življenje. Čestitke Emmi in njeni celotni družini za njihovo težko delo in predanost. Res je izjemno," je komentirala.