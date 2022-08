Žena Brucea Willisa v kopalkah, ki jih je oblikovala Demi Moore

"Obožujem svoje kopalke," je v Instagram zgodbi zapisala 44-letnica in na fotografiji označila 15 let starejšo igralko. "Super izgledajo na tebi," je Hemingovi pod fotografijo zapisala Moorova, ki je reviji People nedavno pojasnila, kako se je soočila z oblikovanjem linije. "Kopalke sem ustvarila z mislijo na dele telesa, na katere so ženske občutljive," je o ustvarjanju kolekcije dejala Moorova in pojasnila, da ženske v kopalkah ne želijo izgledati matronsko, temveč seksi in privlačno.