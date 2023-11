Žena Brucea Willisa v majhnih stvareh išče novo upanje in veselje

Emma Heming Willis, žena hollywoodskega igralca Brucea Willisa, je spregovorila o tem, da je težko skrbeti za moža, po tem, ko je družina februarja sporočila, da so zvezdniku diagnosticirali demenco. V zapisu, ki ga je napisala za nedeljsko izdajo časopisa Marie Shriver, je razkrila, da je bilo težko razkriti Willisovo stanje, je bilo to za družino nujno in dodala, da odkar ves svet ve, kaj se z njim dogaja, sama lahko znova zadiha.

Žena igralca Brucea Willisa je znova spregovorila o svojih občutkih, ki jo prežemajo po tem, ko je družina februarja razkrila, da so zvezdniku diagnosticirali demenco. Emma Heming Willis je v nedavnem zapisu z javnostjo delila: "V tednih pred našo objavo februarja 2023, da Bruce živi s frontotemporalno demenco (FTD), sem se ubadala z vprašanjem, ali in kako priti do tega težkega poglavja naše zgodbe."

icon-expand Bruce Willis in Emma Heming Willis FOTO: Profimeda

"Ko je naša družina delila novico, sem se počutila, kot da lahko zadiham," piše in nadaljuje: "Nenadoma nisem bila več sama in lahko sem poiskala podporo, ki smo jo Bruce, jaz in naša družina tako nujno potrebovali." V svojem daljšem zapisu je Heming Willis razmišljala o nekaterih stvareh, ki se jih je naučila in izkusila od moževe diagnoze. "Borim se z občutkom krivde, saj vem, da imam vire, ki jih drugi nimajo. Ko se lahko odpravim na pohod, da si zbistrim glavo, ne pozabim, da tega ne zmorejo vsi negovalni partnerji," piše in nadaljuje: "Ko tisto, kar povem o potovanju naše družine, pritegne pozornost medijev, vem, da obstaja na tisoče neizrečenih, neslišanih zgodb, od katerih si vsaka zasluži sočutje in skrb. Hkrati vidim, da je to, kar delim, pomembno za druge, ki se morda borijo, in na majhen način daje občutek, da so vidni in razumljeni."