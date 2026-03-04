Žena Charlesa Leclerca delila nove fotografije s poroke

Charles Leclerc in Alexandra Saint Mleux sta se pretekli vikend sprehodila do oltarja. Zaljubljenca sta zadnji prosti vikend legendarnega dirkača formule 1 pred novo sezono izkoristila za izmenjavo poročnih zaobljub, zvezdnik pa bo tako že na prvo dirko v Avstraliji zapeljal kot poročen moški. Utrinke s poroke sta delila takoj po obredu, a očitno je nastalo toliko lepih fotografij, da jih nista želela obdržati samo zase.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Novopečena gospa Leclerc je svoje oboževalce namreč razveselila s paketom novih fotografij in posnetkov, ki prikazujejo zaljubljeni par na njun najsrečnejši dan. Poleg nekaj fotografij v čudoviti beli obleki in s čudovitim pogledom na monaško morje in hribe v ozadju je objavila tudi fotografijo poročne torte, na kateri je kraljeval njun prikupni psiček. Seveda si je mali Leo, za katerega mnogi pravijo, da je na poroki zasenčil znana lastnika, prislužil tudi objavo fotografije v smokingu. "Še zadnje," je objavo komentirala vplivnica.

Zakonca sta se poročila v Monaku, po ulicah omenjenega mesta pa sta se zapeljala v slogu. Izbrala sta namreč izjemno drag avtomobil znamke Ferrari, ekipe, za katero sicer tekmuje tudi slavni dirkač. V več kot 10,5 milijona evrov vrednem starodobniku se je par, ki se je zaročil lani novembra, vozil po kneževini, s čimer sta pritegnila veliko pozornosti domačinov in oboževalcev.