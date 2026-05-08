Žena Charlesa Leclerca se je postavila zase

V svetu slavnih so partnerji znanih osebnosti pogosto tarče kritik, da svojo priljubljenost gradijo le na tuj račun. Še posebej, če so njihovi soprogi eni najboljših v svojem poklicu, večinoma pa tovrstne kritike letijo na žene športnikov. Tako se je pod plazom kritik zdaj znašla tudi Alexandra Saint Mleux, ki se je nedavno poročila s Charlesom Leclercom.
A žena enega najboljših dirkačev formule 1 na svetu je tokrat pokazala, da se ne bo pustila ustrahovati. Pod eno izmed svojih objav na platformi TikTok je prejela komentar uporabnika, ki je trdil, da brez slavnega Monačana ne bi dosegla ničesar. "Pravzaprav sem brez moža normalno dekle, z običajnimi hobiji, običajnimi interesi, običajnimi strastmi, ki se trudi biti čim bolj prijazna. Takšna sem kot njegova žena in s tem ni nič narobe," je med drugim zapisala v odgovor.
Vplivnica, ki si prizadeva graditi svojo pot tudi kot umetnostna zgodovinarka, je z odločnim odgovorom ustavila zlobne jezike. Poudarila je, da je njena osebnost plod njene lastne poti in ne zgolj odsev partnerjeve slave, kar je sprožilo širšo razpravo o vlogi žensk v ozadju uspešnih športnikov.
Brez nepotrebne drame ali dolgih razlag je Alexandra preprosto še zapisala: "Pravzaprav bi bila točno to, kar sem, brez sebe pa ne bi bila nič." Ta odgovor je hitro postal viralen, saj so ga uporabniki označili za popoln primer, kako se postaviti zase brez uporabe žaljivk. Dejstvo je, da zvezdnica ne uporablja Charlesove slave za samopromocijo na agresiven način, temveč ohranja svoj profil fokusiran na lastne interese.
