Žena Charlesa Leclerca se je postavila zase

V svetu slavnih so partnerji znanih osebnosti pogosto tarče kritik, da svojo priljubljenost gradijo le na tuj račun. Še posebej, če so njihovi soprogi eni najboljših v svojem poklicu, večinoma pa tovrstne kritike letijo na žene športnikov. Tako se je pod plazom kritik zdaj znašla tudi Alexandra Saint Mleux, ki se je nedavno poročila s Charlesom Leclercom.

A žena enega najboljših dirkačev formule 1 na svetu je tokrat pokazala, da se ne bo pustila ustrahovati. Pod eno izmed svojih objav na platformi TikTok je prejela komentar uporabnika, ki je trdil, da brez slavnega Monačana ne bi dosegla ničesar. "Pravzaprav sem brez moža normalno dekle, z običajnimi hobiji, običajnimi interesi, običajnimi strastmi, ki se trudi biti čim bolj prijazna. Takšna sem kot njegova žena in s tem ni nič narobe," je med drugim zapisala v odgovor.

Vplivnica, ki si prizadeva graditi svojo pot tudi kot umetnostna zgodovinarka, je z odločnim odgovorom ustavila zlobne jezike. Poudarila je, da je njena osebnost plod njene lastne poti in ne zgolj odsev partnerjeve slave, kar je sprožilo širšo razpravo o vlogi žensk v ozadju uspešnih športnikov.

Charles Leclerc in njegova žena Alexandra Leclerc. FOTO: Profimedia