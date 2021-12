Žena Chrisa Notha razburjena zaradi obtožb, igralec jih zanika

Pred dnevi so tri ženske spregovorile o spolnih napadih, katerih žrtve so bile. Vse tri spolnih zlorab obtožujejo igralca Chrisa Notha, ki je najbolj znan po svoji vlogi Živine v seriji Seks v mestu, 67-letnik pa obtožbe zavrača in trdi, da so bili intimni odnosi med njim in ženskami sporazumni. Obtožbe pa naj bi zelo razburile zvezdnikovo ženo, ki je sedaj posredno izvedela, da jo je mož tudi varal.

Kot vse kaže, bo igralec Chris Noth božične praznike preživel sam. Obtožbe spolnih zlorab, katerih ga obtožujejo tri ženske, so po poročanju virov blizu Nothove žene, Taro Wilson zelo vznemirile. Igralko in poslovno žensko, ki je z zvezdnikom poročena od leta 2012, so obtožbe zelo prizadele in se ne počuti dobro, je za US Sun povedala njena prijateljica. Noth obtožbe spolnih zlorab zanika in trdi, da so bili spolni odnosi med njim in ženskami sporazumni.

icon-expand Chris Noth in Tara Wilson FOTO: Profimedia

Ena izmed treh žensk je v izjavah za medije navedla, da ji je Noth dejal, da je monogamija le farsa tudi za poročene ljudi. A kot kaže, njegovega mnenja z njim ne deli njegova 39-letna žena. "Morda on res ni monogamen, a kot kaže, tega njegova žena ni vedela," je povedala njena prijateljica. "Če nič drugega, je kriv tega. Ona je v Los Angelesu in je zelo razburjena. Ni v redu. Načrtovala sta, da bosta božične praznike preživela skupaj, a to se sedaj morda ne bo zgodilo," je še razkrila Tarina prijateljica. 67-letni Noth in njegova 39-letna žena Tara sta se spoznala leta 2001 v klubu The Cutting Room, katerega solastnik je Noth, Tara pa je bila zaposlena v strežbi. Poročila sta se leta 2012 na Havajih, kjer sta imela manjšo poročno slovesnost. Zakonca imata dva otroka, 13-letnega Oriona in 18-mesečnega Keatsa.

Nek vir je dejal, da kljub obtožbam žensk ljudje ne bi smeli prehitro sklepati in verjeti trditvam. A posledice obtožb so že vidne, saj se je po izgubi sponzorske pogodbe s Pelotonom sedaj za konec sodelovanja z igralcem odločila še agencija A3 Artists Agency, ki ga je zastopala. Predstavnik agencije za medije je v izjavi dejal: "Chris Noth ni več naš varovanec."

Zvezdnik pa kljub obtožbam ni izgubil naklonjenosti prijateljev. Eden izmed njih je povedal: "Vsaka zgodba ima dve plati in ljudje bi se morali tega zavedati, preden sodijo. Chris, ki ga poznam, ni Chris, ki ga opisujejo te ženske. Vsi njegovi prijatelji držimo z njim. Res rad flirta, ni pa sluzavec. Ni Weinstein. Verjamem mu in verjamem, da dogodki niso potekali tako, kot jih prikazujejo te ženske." Prijatelj je dodal, da so obtožbe presenetile tudi zvezdnika, a je ta očitno vedel, da bo zgodba prišla na dan, saj je vir dodal: "Chris je šele pred nekaj dnevi izvedel, da bo zgodba objavljena. Bil je presenečen, nad obtožbami pa je zgrožen in zmeden, zakaj so prišle na dan ravno tik pred premiero serije, ki je nadaljevanje Seksa v mestu."