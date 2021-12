Žena Chrisa Notha snela poročni prstan

Igralec Chris Noth se zadnje dni sooča z obtožbami glede spolnih napadov, zdaj pa ima težave tudi doma. Kot kaže, njegov zakon "visi na nitki", saj je njegova žena Tara Wilson snela poročni prstan.

icon-expand Chris Noth in Tara Wilson FOTO: AP

Igralca Chrisa Notha, znanega po svoji vlogi gospoda Živine v seriji in filmih Seks v mestu, so tri ženske obtožile spolnega napada. Zvezdnik naj bi bil v New Yorku, medtem ko je njegova žena v Los Angelesu, pravijo viri za Page Six. "Tara je razburjena in stvari visijo na nitki," je povedal vir. "Želi si samo zaščititi otroka (13-letnega Oriona in 18-mesečnega Keatsa). To je zdaj pri njej na prvem mestu prioritet." Portal Daily Mail je objavil fotografije, na katerih je 42-letna Wilsonova brez poročnega prstana in velikega zaročnega prstana z diamanti, ki ga je nosila še pred dvema tednoma. Takrat se je svojemu 67-letnemu možu pridružila na premieri nadaljevanja serije Seks v mestu z naslovom And Just Like That ... v New Yorku. Po koncu projekcije sta prizorišče zapustila objeta. "Videti sta bila tako srečna," je za Page Six povedala očividka. Med drugim omenjeni medij še poroča, da Wilsonova biva v njihovem domu na zahodni obali in skrbi za njuna otroka, medtem ko se Noth poskuša boriti proti plazu obtožb. Vsaj eno od domnevnih srečanj se je zgodilo, ko je bil Noth z Wilsonovo, s katero se je aprila 2012 poročil na Havajih. A igralec je v izjavi že vse obtožbe zanikal.

icon-expand Chris Noth FOTO: AP

Po tem, ko so se v javnosti vrstile obtožbe zoper igralca, pa je zvezdnik ostal brez posla. Noth je že izgubil načrtovano pogodbo v vrednosti 12 milijonov dolarjev, kar je približno 10,6 milijona evrov, za prodajo svoje znamke tekile Ambhar podjetju za pijače Entertainment Arts Research. V izjavi za The Post je glavni izvršni direktor Bernard Rubin dejal: "Mislili smo, da bi bilo za nas najboljše odstopiti od transakcije." Igralčev tiskovni predstavnik je dejal, da ni bilo dogovora o podpisovanju pogodbe. V ponedeljek sta Universal Television in CBS potrdila, da Noth ne bo več snemal epizod za serijo The Equalizer. Notha boste lahko videli v eni od prihajajočih epizod, ki so že bile posnete, pa tudi v ponovitvah že predvajanih epizod. Ko so se pojavile novice o obtožbah, sta se Noth in njegova agencija za talente razšla. Prejšnji petek je portal People poročal, da ga je agencija A3 Artists odpustila.