Dani Alves in Joana Sanz se ločujeta. Zahtevo za uraden preklic njune zakonske zveze je podala španska manekenka, ki ji je po letih javnih preizkušenj in pravnih bitk očitno prekipelo. Dodaten razlog pa ji je ponudil kar nekdanji mož sam.

Dani Alves in Joana Sanz se ločujeta. FOTO: Profimedia

Na nedavnem verskem shodu v mestu Huehuetenango v Gvatemali je nekdanji nogometni zvezdnik, ki se je v zadnjem obdobju močno obrnil k veri, pred zbrano množico dejal, da so se po njegovi aretaciji vsi oddaljili od njega in da je ob njem v tistih trenutkih ostal zgolj Jezus. Te besede so pri njegovi soprogi sprožile izjemno oster odziv, saj je v času njegovega pripora in sojenja kljub ogromnemu pritisku javnosti ter medijev vztrajala ob njem. A njene podpore Brazilec očitno ni cenil, zato je Španka svojo plat zgodbe delila z javnostjo prek družbenega omrežja Instagram, kjer je natančno opisala, kaj vse mu je oprostila in sprejela, da bi ostala skupaj v najtežjih trenutkih njegovega življenja. "Kakšna predrznost s tvoje strani, da javno rečeš, da je ostal samo Jezus," je zapisala v javnem pismu in dodala, da je globoko razočarana nad moževo interpretacijo preteklih dogodkov.

Nekdanji nogometaš in manekenka že nekaj časa nista več skupaj. FOTO: Profimedia

Pojasnila je še, da je v času njegove zaporne kazni zavestno potlačila lastno čustveno bolečino in osebno stisko, saj je ocenila, da se on nahaja v še težjem položaju. Kljub neusmiljenemu medijskemu pritisku in obsodbam javnosti ga je redno obiskovala za zapahi. Še več, odpovedala se je praznovanju božiča v krogu svoje družine, samo da bi lahko praznike preživela z njim v zaporu. S tem je želela javnosti pokazati, da Alves nikakor ni bil prepuščen samemu sebi, kot je to prikazal na verskem zborovanju v Srednji Ameriki. Poleg čustvene in moralne podpore je 34-letnica razkrila tudi finančno ozadje njunega odnosa v času, ko so bila nogometaševa sredstva omejena oziroma ko se je soočal s pravnimi posledicami. "Porabila sem svoj denar, da sem plačala tvoje račune in tvoje dolgove," je zapisala v nadaljevanju svoje izjave. Dodala je, da jo je po vsem, kar je storila zanj, čustveno uničil in ji na koncu dejal, naj se znajde sama.

Opozorila je na ironijo situacije, saj so mu hrbet dejansko obrnili vsi tisti prijatelji in znanci, ki jim je v preteklosti finančno ali drugače pomagal, medtem ko je ona, ki je ostala zvesta, v zameno prejela le popolno nehvaležnost. Ob tem je priznala, da je potrebovala precej časa, da je končno spregledala dejansko stanje in razumela naravo njegovega ravnanja. Po poročanju španskih medijev se 43-letnik ni neposredno odzval niti na novice o ločitvi niti na ostre obtožbe svoje nekdanje soproge. Namesto javnega pojasnila ali odgovora je na družbenih omrežjih kasneje objavil fotografijo, na kateri med letom v letalu bere Biblijo, s čimer je še dodatno poudaril svojo novo življenjsko pot.

Zgodovina odnosa med Danijem Alvesom in Joano Sanz sicer sega v leto 2015. FOTO: Profimedia

Da so se njune poti dokončno razšle, je manekenka sicer potrdila že dan pred svojim ostrim zapisom, ko je na Instagramu odgovarjala na vprašanja sledilcev. Eden izmed njih jo je vprašal, ali moža spremlja na verskih shodih, ki se jih udeležuje, odkar se je obrnil k veri. "Nisem vernica. Bolj ko vidim, kaj počne, bolj se oddaljujem od vsega tega," je bila iskrena v odgovoru, v katerem je pojasnila še, da sta prav zaradi teh nepremostljivih razlik že nekaj časa ločena. Zgodovina odnosa med Danijem Alvesom in Joano Sanz sicer sega v leto 2015, ko sta se spoznala, dve leti kasneje, leta 2017, pa sta sklenila zakonsko zvezo. Njun zakon se je znašel pred največjo preizkušnjo januarja 2023, ko je španska policija Alvesa aretirala zaradi obtožb, da je decembra 2022 v enem izmed nočnih klubov v Barceloni spolno napadel žensko. Sodni proces je bil dolgotrajen in medijsko izjemno izpostavljen.

Februarja 2024 je bilo izrečeno prvostopenjsko sojenje, na katerem je bil nekdanji zvezdnik Barcelone obsojen na štiri leta in pol zaporne kazni. Kljub temu je prišlo do pomembnega pravnega preobrata, saj je sodišče marca 2025 to obsodbo razveljavilo. Sanzova je sicer že takoj po njegovi aretaciji zahtevala ločitev, a si je kasneje premislila in mu stala ob strani, oktobra 2025 pa sta dobila tudi hčerko Julieto, preden je prišlo do sedanjega dokončnega razhoda.