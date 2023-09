Žena Dannyja Mastersona, ki je obsojen posilstva, vložila zahtevo za ločitev

Manj kot dva tedna po tem, ko je bil zvezdnik serije Oh, ta sedemdeseta Danny Masterson obsojen na najmanj 30 let zapora, je njegova žena Bijou Phillips vložila zahtevo za ločitev. Med sojenjem mu je sicer stala ob strani in v pismu podpore, poslanem sodnici, zapisala, da je izjemen mož in predan oče.

34-letna manekenka in igralka Bijou Phillips, ki je v sodni dvorani stala ob strani svojemu možu Dannyju Mastersonu, ko so ga zaradi posilstva obsodili na najmanj 30 let zapora, je na okrožnem sodišču v Santa Barbari vložila zahtevo za ločitev. Par se je poročil leta 2011, tri leta pozneje pa se je razveselil rojstva hčerke Fianne.

Bijou Phillips je vložila zahtevo za ločitev od Dannyja Mastersona.

"Gospa Phillips se je medtem nesrečnim časom odločila vložiti zahtevo za ločitev od svojega moža. Njena hči ostaja njena prioriteta," je v izjavi dejal njen odvetnik Peter A. Lauzon. "To obdobje je bilo nepredstavljivo težko za zakon in družino. Gospod Masterson je bil vedno prisoten ob gospe Phillips v najtežjih obdobjih v njenem življenju. Gospa Phillips priznava, da je gospod Masterson čudovit oče njuni hčerki. Ona upa, da bodo vsi spoštovali zasebnost njene družine v teh težkih časih." V sodnih dokumentih je kot razlog za ločitev navedla "nepremostljive razlike" in vložila zahtevo za podporo zakonca ter "prenehanje zmožnosti sodišča, da dodeli podporo" Mastersonu. Zahteva tudi polno pravno in fizično skrbništvo nad 9-letno Fianno ter da sodišče razdeli njeno in Mastersonovo premoženje kot ločeno lastnino. Prav tako je zaprosila, da se njeno zakonsko ime Bijou Phillips Masterson spremeni nazaj v Bijou Phillips.

Bijou je še ta mesec pred izrekom kazni sodnici poslala pismo, v katerem je podprla svojega moža in ga označila kot partnerja, ki ji je rešil življenje. "Potrebujemo ga bolj, kot si lahko predstavljate," je zapisala v pismu. "Vem, da so ga obsodili resnih zločinov, toda mož, s katerim sem se poročila, je bil zame le izjemen mož in predan oče najini hčerki."

Par se je poročil pred dvanajstimi leti.

47-letni zvezdnik serije Oh, ta sedemdeseta je bil maja spoznan za krivega posilstva dveh žensk in obsojen na najmanj 30 let zaporne kazni. Na sojenju igralec ni pričal, a je vse obtožbe zanikal.