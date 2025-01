Žena dirkaču Jacku Millerju ob rojstnem dnevu: 30 je tvoje leto!

Žena Jacka Millerja ne skriva ljubezni do avstralskega dirkača MotoGP. Ruby Adriana mu je ob 30. rojstnem dnevu posvetila čustven zapis na družbenem omrežju, v katerem je izpostavila, da njen mož vedno premaga še tako težke trenutke, ki mu jih življenje postavi na pot in ob tem vedno poskrbi še zanjo in za njuno hčerko. Dodala je tudi več fotografij, na katerih je Miller s svojima dekletoma ali pa uživa v dejavnostih, ki jih ima rad, kot je ribolov.

"Vse najboljše ljubezni mojega življenja. Kakšno življenje sva si ustvarila skupaj! Si najboljši mož in očka najini hčerki, svet pa je boljši, ker te pozna in ljubi! Ti si najine sanje. Tudi ko je težko na motorju, kot si se v zadnjih letih moral soočiti z duševnimi težavami, vem, da boš vedno svet opomnil, da si zmagal, vstal in se boril naprej. Vedno boš delal to, kar ljubiš, in ponosno stal v kaosu, ki ga življenje postavlja pred nas. Še naprej boš ponosen človek, kakršen si. Dobro ti je šlo, dragi! To je tvoje leto," se je z zapisom možu poklonila Ruby.