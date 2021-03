Portia de Rossi okreva po operaciji slepiča

Ellen DeGeneres je v svoji pogovorni oddaji v monologu opisala, kaj se je dogajalo za štirimi stenami njenega doma, in spregovorila o neprijetnem dogodku, ki je doletel njeno ženo Portio de Rossi.

Dejala je, da sta z ženo Portio gledali televizijo in da je Portia že okrog 19.30 rekla, da se ne počuti dobro in da gre v posteljo. Ellen je dejala, da je bila ura zanjo precej zgodnja ter da ni navajena, da gre tako zgodaj, okrog 20.00, že spat. "Spat hodiva okrog 20.30," je pristavila v svojem slogu in se ob tem nasmejala.

Ellen je povedala, da je vzela vitamine za spanje, da bi lažje zaspala ob Portii. Kmalu zatem, ko je vzela vitamine in je že skoraj zaspala, je nekaj zaslišala.

"Pogledala sem in Portie ni bilo v postelji poleg mene ... Vstala sem in Portio najdem na tleh na vseh štirih. Vprašala sem jo: 'Srček, ali si v redu?' In ona reče: 'Ja, v redu sem.' In odvrnila sem ji: 'No, v redu si, če igraš sama Twister, ampak vidi se ti, da nisi v redu,'" je situacijo opisala Ellen.