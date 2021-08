Žena Gordona Ramseyja znova oblekla poročno obleko

46-letna Tana Ramsey in kuharski mojster Gordon Ramsey decembra letos praznujeta 25. obletnico poroke. Tana je na družbenem omrežju Instagram delila posnetek, na katerem nosi poročno obleko, ob njem pa zapisala: "Med čiščenjem naše hiše sem našla svojo poročno obleko. 25 let in pet nosečnosti pozneje sem vesela, da še lahko zlezem vanjo."

Tana Ramsey, žena kuharskega mojstra Gordona, je po 25 letih znova smuknila v poročno obleko in dokazala, da ji ta še vedno pristaja kot ulita. Na družbenem omrežju Instagram je delila posnetek, na katerem se vrti v poročni obleki s kratkimi rokavi. icon-expand Gordon in Tana Ramsey FOTO: Profimedia S spuščenimi lasmi in v klasični poročni obleki z V-izrezom in kratkimi rokavi se Tana zavrti na posnetku, ki ga je delila tudi na družbenem omrežju. Očitno pa je osupnila tudi svojega moža, saj je ta v komentarju zapisal kratico, ki pomeni 'o moj bog', in dodal simbol plamena. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Navdušeni pa so bili tudi njeni sledilci, med njimi tudi družinski prijatelj David Beckham, ki je v komentar zapisal: "Vav," in dodal simbol srca. "Kakšna klasična obleka, mogoče bi morala razmisliti o obnovitvi zaobljub?" je dodal nek sledilec, spet drugi pa: "O moj bog, to je res navdušujoče, prekrasna mama!" Lani je zvezdniški kuharski mojster tudi sam proslavil njun obletnico, ko je na družbenem omrežju delil njuno fotografijo. Tana, nekdanja učiteljica, je Gordona spoznala leta 1992, poročila pa sta se leta 1996 v Chelseaju. Čeprav je Ramsey v javnosti poznan kot vročekrvnež, pa na družbenem omrežju pogosto deli prikupne fotografije svoje žene in petih otrok: 23-letne Megan, 21-letne Holly, 21-letega Jacka, 19-letne Matildo in 2-letnega Oscarja.