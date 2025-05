Žena Hugha Jackmana prekinila molk: Travmatična pot izdaje

Žena Hugha Jackmana je po vložitvi ločitvenih papirjev prekinila molk v medijih. "Moje srce in sočutje sta z vsemi, ki so prestali travmatično pot izdaje," je povedala Deborra-Lee Furness v izjavi za Daily Mail . " To je rana, ki sega globoko, vendar verjamem v višjo silo, da vedno dela v naš prid. To prepričanje mi je pomagalo prebroditi razpad skoraj tri desetletja dolgega zakona."

Deborra-Lee Furness in Hugh Jackman sta bila poročena 27 let.

Nadaljevala je: "S to izkušnjo sem pridobila veliko znanja in modrosti. Tudi ko se soočamo z navideznimi stiskami, nas to vodi k našemu največjemu dobremu, našemu resničnemu namenu. Lahko boli, a dolgoročno je to vrnitev k sebi, vrnitev v življenje znotraj lastne integritet, vrednot in svobode."