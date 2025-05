Žena Hugha Jackmana vložila ločitvene papirje, igralec v objemu druge.

Hugh Jackman in Deborra-Lee Furness sta leta 2023 po 27 letih zakona naznanila, da se razhajata. Sedaj, skoraj dve leti po novici, je igralka tudi uradno vložila prošnjo za ločitev, poleg katerih je sodišču predložila tudi dokumente v zvezi s poravnavo para, zdravstvenim zavarovanjem in preživnino za dva otroka. Po poročanju tujih medijev pogoji za ločitev niso sporni, sodnik pa naj bi jih moral le potrditi.

Jackman je v tem času uteho že našel pri drugi. Mediji ga namreč že nekaj časa povezujejo z broadwaysko soigralko Sutton Foster, s katero se v zadnjm času pogosto pojavljata v javnosti. Tudi Sutton je nedavno zaključila dolgoletni zakon, razlog pa naj bi tičal prav v Jackmanu in njuni sveži ljubezenski zgodbi.

Spomnimo, novica, da se dolgoletna zakonca Hugh in Deborra-Lee razhajata, je presenetila javnost. "Blagoslovljena sva bila, da sva si lahko kot mož in žena skupaj delila skoraj tri desetletja čudovitega in ljubečega zakona. Najino potovanje se zdaj spreminja in odločila sva se, da se ločiva, da bi nadaljevala svojo individualno rast," sta takrat zapisala v skupni izjavi.