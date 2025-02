Žena igralca Brennana Elliota se bori z rakom: Premagala ga bom!

Po zgodnji diagnozi leta 2018 in uspešnem zdravljenju se je Camilli Row, ženi igralca Brennana Elliota, leta 2022 rak vrnil v četrti fazi, kar je diagnoza, pri kateri nekateri bolniki preživijo le 'nekaj tednov', kot je povedala za nevladno organizacijo Hope For Stomach Cancer novembra 2023.

Row je bila ves čas odločena premagati bolezen, tudi po nedavnem nizu 'strašljivih trenutkov', ki jih je delila na svojem zasebnem računu Instagram konec januarja, ko je prejela prvo infuzijo novega zdravila proti raku.

Dva tedna pred začetkom nove terapije je delila fotografijo svoje družine, kjer pozira z možem Brennanom in njunima otrokoma, 12-letnim Liamom in 10-letno Luno. Takrat je svoje sledilce obvestila tudi, kako napreduje njena bolezen. Zaradi niza operacij in hospitalizacij sem zelo šibka in trenutno nisem na zdravljenju, a sem izjemno hvaležna za vsako sekundo svojega drugega življenja. Zahvaljujoč bogu se počasi zdravim. Tako sem sem blagoslovljena za vse vaše molitve.

Brennana Elliota lahko nocoj spremljate v filmu Popolno ujemanje na POP TV ob 21:05.